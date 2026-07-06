Рейтинг@Mail.ru
В Польше заявили, что не уступали Украине свою очередь на покупку Patriot - РИА Новости, 06.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:55 06.07.2026
В Польше заявили, что не уступали Украине свою очередь на покупку Patriot

В Польше опровергли информацию, что уступили Украине очередь на покупку Patriot

© AP Photo / Czarek SokolowskiЗенитный ракетный комплекс Patriot
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Зенитный ракетный комплекс Patriot . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш опроверг информацию об уступке очереди на покупку ракет для ЗРК Patriot Украине.
  • Ранее вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак сообщил, что Польша отдала Украине ракеты для ЗРК Patriot.
  • Косиняк-Камыш заявил, что Польша предпринимает усилия для переноса производства ракет Patriot в Европу.
ВАРШАВА, 6 июл – РИА Новости. Министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш опроверг информацию о том, что Варшава уступила свою очередь на покупку в США ракет для ЗРК Patriot Украине.
Ранее вице-спикер сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Кшиштоф Босак сообщил, что Польша отдала Украине свои ракеты для ЗРК Patriot, которые были куплены Варшавой для создания своей системы противовоздушной обороны, а глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Польша в свое время уступила свою очередь на покупку в США ракет ЗРК Patriot Украине.
«
"Польша не отдала никакого места в очереди. Все действия, которые мы предпринимаем, служат для того, чтобы в Польшу как можно быстрее попали ракеты и все вооружение, которое мы заказываем", - сказал Косиняк-Камыш.
Он также заявил, что Польша "предпринимает усилия, чтобы перенести производство ракет Patriot в Европу".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Здание МИД Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
В Польше разгорелся скандал из-за тайных поставок ракет Киеву
5 июля, 05:35
 
В миреУкраинаПольшаРоссияВладислав Косиняк-КамышКшиштоф БосакМарчин ПшидачНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала