Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш опроверг информацию об уступке очереди на покупку ракет для ЗРК Patriot Украине.
- Ранее вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак сообщил, что Польша отдала Украине ракеты для ЗРК Patriot.
- Косиняк-Камыш заявил, что Польша предпринимает усилия для переноса производства ракет Patriot в Европу.
ВАРШАВА, 6 июл – РИА Новости. Министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш опроверг информацию о том, что Варшава уступила свою очередь на покупку в США ракет для ЗРК Patriot Украине.
Ранее вице-спикер сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Кшиштоф Босак сообщил, что Польша отдала Украине свои ракеты для ЗРК Patriot, которые были куплены Варшавой для создания своей системы противовоздушной обороны, а глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Польша в свое время уступила свою очередь на покупку в США ракет ЗРК Patriot Украине.
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"Польша не отдала никакого места в очереди. Все действия, которые мы предпринимаем, служат для того, чтобы в Польшу как можно быстрее попали ракеты и все вооружение, которое мы заказываем", - сказал Косиняк-Камыш.
Он также заявил, что Польша "предпринимает усилия, чтобы перенести производство ракет Patriot в Европу".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.