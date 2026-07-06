Краткий пересказ от РИА ИИ
- Польша значительно снизила поставки Украине военной техники и вооружения.
- Правительство Польши с конца 2023 года передало Украине различные виды военной помощи на сумму около 1,55 миллиарда злотых (412 миллионов долларов) с 2024 по 2026 год.
- В 2022–2023 годах Украине были переданы различные виды военной техники и вооружения на сумму 15 миллиардов злотых (около 4 миллиардов долларов).
ВАРШАВА, 6 июл – РИА Новости. Польша значительно снизила поставки Украине военной техники и вооружения, так как "что можно было отдать, уже отдано", заявил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
"Мы передаем помощь и дальше. Конечно, значительно меньше. Потому что то, что можно было отдать, уже отдано", - сказал Косиняк-Камыш.
Он уточнил, что правительство премьера Дональда Туска, находящееся у власти с конца 2023 года, передало Украине ракеты к системам Patriot, ракетные системы, управляемые бомбы, боеприпасы для гранатометов, аппаратура и запчасти для авиационной техники, радары для техники ПВО, артиллерийские и танковые боеприпасы, предметы индивидуального оснащения солдат.
"Стоимость этих донатов нашего правительства составляет около 1,55 миллиарда злотых (412 миллионов долларов). Это с 2024 до 2026 года", - добавил польский министр.
Ранее в понедельник Косиняк-Камыш сообщил, что в 2022-2023 годах Украине были переданы различные виды военной техники и вооружения, боевые средства, бронетехника, самолеты на сумму 15 миллиардов злотых (около 4 миллиардов долларов)".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.