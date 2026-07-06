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Польша значительно снизила поставки оружия Украине, заявил глава Минобороны - РИА Новости, 06.07.2026
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20:30 06.07.2026 (обновлено: 20:53 06.07.2026)
Польша значительно снизила поставки оружия Украине, заявил глава Минобороны

Глава МО Косиняк-Камыш: Польша значительно снизила поставки оружия Украине

© AP Photo / Lee Jin-manФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Lee Jin-man
Флаг Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польша значительно снизила поставки Украине военной техники и вооружения.
  • Правительство Польши с конца 2023 года передало Украине различные виды военной помощи на сумму около 1,55 миллиарда злотых (412 миллионов долларов) с 2024 по 2026 год.
  • В 2022–2023 годах Украине были переданы различные виды военной техники и вооружения на сумму 15 миллиардов злотых (около 4 миллиардов долларов).
ВАРШАВА, 6 июл – РИА Новости. Польша значительно снизила поставки Украине военной техники и вооружения, так как "что можно было отдать, уже отдано", заявил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
"Мы передаем помощь и дальше. Конечно, значительно меньше. Потому что то, что можно было отдать, уже отдано", - сказал Косиняк-Камыш.
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Он уточнил, что правительство премьера Дональда Туска, находящееся у власти с конца 2023 года, передало Украине ракеты к системам Patriot, ракетные системы, управляемые бомбы, боеприпасы для гранатометов, аппаратура и запчасти для авиационной техники, радары для техники ПВО, артиллерийские и танковые боеприпасы, предметы индивидуального оснащения солдат.
"Стоимость этих донатов нашего правительства составляет около 1,55 миллиарда злотых (412 миллионов долларов). Это с 2024 до 2026 года", - добавил польский министр.
Ранее в понедельник Косиняк-Камыш сообщил, что в 2022-2023 годах Украине были переданы различные виды военной техники и вооружения, боевые средства, бронетехника, самолеты на сумму 15 миллиардов злотых (около 4 миллиардов долларов)".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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