Краткий пересказ от РИА ИИ Польша значительно снизила поставки Украине военной техники и вооружения.

Правительство Польши с конца 2023 года передало Украине различные виды военной помощи на сумму около 1,55 миллиарда злотых (412 миллионов долларов) с 2024 по 2026 год.

В 2022–2023 годах Украине были переданы различные виды военной техники и вооружения на сумму 15 миллиардов злотых (около 4 миллиардов долларов).

ВАРШАВА, 6 июл – РИА Новости. Польша значительно снизила поставки Украине военной техники и вооружения, так как "что можно было отдать, уже отдано", заявил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

"Мы передаем помощь и дальше. Конечно, значительно меньше. Потому что то, что можно было отдать, уже отдано", - сказал Косиняк-Камыш

Он уточнил, что правительство премьера Дональда Туска , находящееся у власти с конца 2023 года, передало Украине ракеты к системам Patriot, ракетные системы, управляемые бомбы, боеприпасы для гранатометов, аппаратура и запчасти для авиационной техники, радары для техники ПВО, артиллерийские и танковые боеприпасы, предметы индивидуального оснащения солдат.

"Стоимость этих донатов нашего правительства составляет около 1,55 миллиарда злотых (412 миллионов долларов). Это с 2024 до 2026 года", - добавил польский министр.

Ранее в понедельник Косиняк-Камыш сообщил, что в 2022-2023 годах Украине были переданы различные виды военной техники и вооружения, боевые средства, бронетехника, самолеты на сумму 15 миллиардов злотых (около 4 миллиардов долларов)".