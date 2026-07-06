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Польша начала рассекречивать данные о вооружениях, переданных Украине - РИА Новости, 06.07.2026
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19:59 06.07.2026 (обновлено: 21:26 06.07.2026)
Польша начала рассекречивать данные о вооружениях, переданных Украине

Минобороны Польши: Украина получила вооружения на четыре миллиарда долларов

© REUTERS / Kacper PempelПольские военнослужащие
Польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© REUTERS / Kacper Pempel
Польские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр обороны Польши раскрыл данные о вооружениях для Украины на сумму около четырех миллиардов долларов.
  • По его словам, большую их часть передали в 2022-2023 годах.
  • Ранее вице спикер нижней палаты парламента обвинил правительство в тайной передаче снарядов, необходимых самой Польше.
ВАРШАВА, 6 июл — РИА Новости. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш раскрыл часть данных о вооружениях, переданных Украине с 2022 года.
"Больше всего пожертвований было сделано 2022-2023 годах. Их оценочная стоимость составляет около 15 миллиардов злотых", — сказал он.
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По его словам, тогда Киев получил среди прочего:
  • танки Т-72, PT-91 и Leopard;
  • бронетранспортеры;
  • ракетные установки, ПЗРК, САУ и минометы;
  • беспилотники;
  • самолеты МиГ-29 и вертолеты Ми-24;
  • комплексы ПВО;
  • артиллерийские и танковые боеприпасы;
  • стрелковое оружие.
Нынешнее же правительство с 2024-го по 2026 год отправило снаряды для ЗРК Patriot, ракетные системы, управляемые бомбы, боеприпасы для гранатометов, аппаратуру и запчасти для авиационной техники, радары для техники ПВО, артиллерийские и танковые боеприпасы, а также предметы снаряжения. Их стоимость составила 412 миллионов долларов.
"Мы предоставляем помощь и дальше. Конечно, значительно меньше. Поскольку то, что можно было отдать, уже отдано", — добавил Косиняк-Камыш.
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Рассекретить эту информацию он пообещал накануне. До этого вице-спикер сейма Кшиштоф Босак заявил, что правительство втайне поставило украинцам ракеты для Patriot, хотя они предназначались для собственных нужд. Он призвал депутатов принять закон, который запретит передачу вооружения за границу без согласия парламента.
В свою очередь, глава Канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий предположил, что об этом мог не знать даже глава государства. Косиняк-Камыш это отрицает: он утверждает, что и нынешний президент Кароль Навроцкий, и его предшественник Анджей Дуда были проинформированы о каждой безвозмездной передаче.
Москва считает, что поставки вооружений Киеву напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Власти не раз подчеркивали, что любые подобные грузы станут для России законной военной целью. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием никак не способствует завершению конфликта и, напротив, ведет к его эскалации.
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