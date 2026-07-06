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В Польше будут производить американские крылатые ракеты Barracuda-500 - РИА Новости, 06.07.2026
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14:12 06.07.2026
В Польше будут производить американские крылатые ракеты Barracuda-500

Польша подписала с США контракт о производстве крылатых ракет Barracuda-500

© Стрингер / РИА НовостиФлаги США и Польши
Флаги США и Польши - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Стрингер / РИА Новости
Флаги США и Польши. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польша подписала контракт с американской компанией Anduril Industries на производство крылатых ракет Barracuda-500.
  • Ракеты Barracuda-500 имеют дальность около 926 километров и могут базироваться как на земле, так и в воздухе.
ВАРШАВА, 6 июл – РИА Новости. Польша подписала контракт по производству на своей территории дозвуковых крылатых ракет Barracuda-500. Церемонию транслирует Польское телевидение.
Подписанное в понедельник соглашение польских предприятий PGZ и WZL-2 с американской компанией Anduril Industries предусматривает размещение в Польше сборки, а затем производство автономных крылатых ракет большой дальности Barracuda-500.
Barracuda-500 - это дозвуковая крылатая ракета дальностью около 500 морских миль (926 километров) с боевой частью весом 45 килограммов и скоростью 0.74 маха. Данная ракета может иметь как наземное, так и воздушное базирование.
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