СМИ: дополнительные войска США прибудут в Польшу в течение трех месяцев

Краткий пересказ от РИА ИИ Дополнительные американские силы прибудут в Польшу в течение трех месяцев, пишет DGP.

Окружение президента и министра национальной обороны Польши обсуждает с администрацией США систему ротации войск и создание постоянной военной базы.

ВАРШАВА, 6 июл - РИА Новости. Дополнительные американские силы прибудут в Польшу в течение трех месяцев, сообщает газета Дополнительные американские силы прибудут в Польшу в течение трех месяцев, сообщает газета Dziennik Gazeta Prawna (DGP), ссылаясь на источник.

"В течение трех месяцев в Польшу должны прибыть дополнительные американские солдаты", - пишет издание.

Отмечается, что окружение президента и министра национальной обороны Польши обсуждает с администрацией США систему ротации американских войск в Польше и создание постоянной военной базы. По словам источника DGP, США, как ожидается, заявят о своей политической воле и решимости реализовать оба проекта.

Газета также обратила внимание, что глава Бюро национальной безопасности Польши Бартош Гродецкий только что вернулся с переговоров в Пентагоне.

"Я неоднократно слышал от американской стороны, что Польша является образцовым союзником Соединенных Штатов. Это подтвердилось в моих беседах, в том числе на встрече с главным стратегом Пентагона Элбриджем Колби. Следовательно, американо-польское сотрудничество выглядит многообещающим в ближайшие годы", - приводит издание слова Гродецкого.

Как стало известно DGP неофициально, решение о создании постоянной американской военной базы в Польше ожидается в течение 6-12 месяцев.

Данную информацию подтвердил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Я с большой радостью получил информацию от заместителя посла США в Польше, от военного атташе США в Польше о том, что возобновляется ротация, которая была приостановлена несколько недель назад. Она будет продолжена и в течение нескольких недель будет завершена", - сказал глава МО Польши журналистам.