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СМИ: дополнительные войска США прибудут в Польшу в течение трех месяцев - РИА Новости, 06.07.2026
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11:52 06.07.2026 (обновлено: 17:11 06.07.2026)
СМИ: дополнительные войска США прибудут в Польшу в течение трех месяцев

DGP: дополнительные войска США прибудут в Польшу в течение трех месяцев

© AP Photo / Alik Keplicz, fileАмериканские военные и польские военнослужащие в Польше
Американские военные и польские военнослужащие в Польше - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Alik Keplicz, file
Американские военные и польские военнослужащие в Польше. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дополнительные американские силы прибудут в Польшу в течение трех месяцев, пишет DGP.
  • Окружение президента и министра национальной обороны Польши обсуждает с администрацией США систему ротации войск и создание постоянной военной базы.
ВАРШАВА, 6 июл - РИА Новости. Дополнительные американские силы прибудут в Польшу в течение трех месяцев, сообщает газета Dziennik Gazeta Prawna (DGP), ссылаясь на источник.
"В течение трех месяцев в Польшу должны прибыть дополнительные американские солдаты", - пишет издание.
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Отмечается, что окружение президента и министра национальной обороны Польши обсуждает с администрацией США систему ротации американских войск в Польше и создание постоянной военной базы. По словам источника DGP, США, как ожидается, заявят о своей политической воле и решимости реализовать оба проекта.
Газета также обратила внимание, что глава Бюро национальной безопасности Польши Бартош Гродецкий только что вернулся с переговоров в Пентагоне.
"Я неоднократно слышал от американской стороны, что Польша является образцовым союзником Соединенных Штатов. Это подтвердилось в моих беседах, в том числе на встрече с главным стратегом Пентагона Элбриджем Колби. Следовательно, американо-польское сотрудничество выглядит многообещающим в ближайшие годы", - приводит издание слова Гродецкого.
Как стало известно DGP неофициально, решение о создании постоянной американской военной базы в Польше ожидается в течение 6-12 месяцев.
Данную информацию подтвердил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
"Я с большой радостью получил информацию от заместителя посла США в Польше, от военного атташе США в Польше о том, что возобновляется ротация, которая была приостановлена несколько недель назад. Она будет продолжена и в течение нескольких недель будет завершена", - сказал глава МО Польши журналистам.
В Польше военнослужащие США выполняют свои задачи в рамках передового присутствия НАТО (Forward Land Forces - FLF) и операции Atlantic Resolve. Общее количество солдат и гражданских служащих армии США в стране не является постоянным и колеблется в пределах 10 тысяч. Весной текущего года ротационная переброска части Первой кавалерийской дивизии США из Техаса была приостановлена.
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