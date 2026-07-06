Польша подняла истребители на фоне якобы активности России на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Польша подняла в воздух истребители из-за якобы активности России на Украине.
- Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Польша подняла в воздух истребители на фоне якобы активности России на Украине, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил Польши.
"Были подняты истребители, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности", - говорится в сообщении, опубликованном на странице командования в соцсети Х.
В последнее время такие сообщения польские военные публикуют регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.
Информационный портал NaTemat ранее сообщал, что регулярные вылеты истребителей якобы из-за активности российской авиации на Украине очень дорого обходятся польским налогоплательщикам. Согласно официальным данным министерства национальной обороны и ответам министерства на различные парламентские запросы, поступившие в последние годы, летный час польского истребителя F-16 стоит 76-77 тысяч злотых (около 21 тысячи долларов).
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22 июня 2022, 17:18