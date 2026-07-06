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Польша подняла истребители на фоне якобы активности России на Украине - РИА Новости, 06.07.2026
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03:22 06.07.2026
Польша подняла истребители на фоне якобы активности России на Украине

Польша подняла в воздух авиацию из-за якобы активности России на Украине

© AP Photo / Alik KepliczПара истребителей F-16 ВВС Польши
Пара истребителей F-16 ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Alik Keplicz
Пара истребителей F-16 ВВС Польши. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польша подняла в воздух истребители из-за якобы активности России на Украине.
  • Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Польша подняла в воздух истребители на фоне якобы активности России на Украине, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил Польши.
"Были подняты истребители, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности", - говорится в сообщении, опубликованном на странице командования в соцсети Х.
В последнее время такие сообщения польские военные публикуют регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.
Информационный портал NaTemat ранее сообщал, что регулярные вылеты истребителей якобы из-за активности российской авиации на Украине очень дорого обходятся польским налогоплательщикам. Согласно официальным данным министерства национальной обороны и ответам министерства на различные парламентские запросы, поступившие в последние годы, летный час польского истребителя F-16 стоит 76-77 тысяч злотых (около 21 тысячи долларов).
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