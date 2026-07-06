В Подмосковье задержали девушку-подростка за поджог АЗС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В подмосковном Щелково вечером 19 июня произошел поджог АЗС, в результате которого выгорела заправочная колонка.
- Полиция задержала 16-летнюю москвичку, которая призналась, что действовала под влиянием неизвестных.
- В отношении подозреваемой возбуждены уголовные дела о покушении на умышленное уничтожение или повреждение имущества и о теракте.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Девушка-подросток под влиянием неизвестных подожгла АЗС в подмосковном Щелково, возбуждено уголовное дело о теракте, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Мои коллеги из подмосковной полиции в кратчайшие сроки установили личность несовершеннолетней, которая совершила поджог АЗС в подмосковном Щелково", - написала она в своем Telegram-канале.
Волк сообщила, что возгорание произошло вечером 19 июня, в результате чего выгорела заправочная колонка, пострадавших нет.
Полицейские по подозрению в совершении этого преступления задержали 16-летнюю москвичку и доставили ее в отдел. В ходе опроса в присутствии законных представителей девушка рассказала, что действовала под влиянием неизвестных, которые давали ей указания по телефону.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение или повреждение имущества. Также по данному факту заведено дело о теракте.