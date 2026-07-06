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Военные из России и Китая отработают спасение экипажа подлодки - РИА Новости, 06.07.2026
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08:37 06.07.2026 (обновлено: 13:22 06.07.2026)
Военные из России и Китая отработают спасение экипажа подлодки

Военные из РФ и Китая отработают спасение экипажа подлодки, терпящей бедствие

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкОткрытие российско-китайских учений "Морское взаимодействие-2026" в порту Циндао
Открытие российско-китайских учений Морское взаимодействие-2026 в порту Циндао - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Открытие российско-китайских учений "Морское взаимодействие-2026" в порту Циндао
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тихоокеанский флот РФ и ВМС Народно-освободительной армии Китая проводят совместные учения «Морское взаимодействие-2026» в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля 2026 года.
  • В ходе учений будут отработаны действия по спасению экипажа подводной лодки, терпящей бедствие, и проведены артиллерийские стрельбы.
  • В маневрах участвуют корабли Тихоокеанского флота и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая.
ЦИНДАО (Китай), 6 июл - РИА Новости. Тихоокеанский флот РФ и ВМС Народно-освободительной армии Китая в ходе совместных учений "Морское взаимодействие-2026" отработают действия по спасению экипажа подводной лодки, терпящей бедствие, заявил в понедельник руководитель учения от российской стороны контр-адмирал Сергей Синько.
Совместные российско-китайские учения "Морское взаимодействие -2026" проходят в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля 2026 года.
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"Да, подводная лодка принимает участие, это не первый раз, у нас уже есть опыт совместных действий, в том числе по проведению спасательных операций, и в этом году спланированы эти мероприятия", - заявил журналистам Синько.
Он подчеркнул, что экипаж подготовлен, хорошо обучен и уже неоднократно принимал участие в таких учениях.
Синько уточнил, что военные моряки двух стран отработают совместные действия по "спасению экипажа подводной лодки, терпящей бедствие".
"Мероприятие направлено у нас не только на ведение каких-то действий по отражению средств воздушного нападения, например, безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов, ну и очень важный вопрос - это спасение экипажа", - указал он.
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Синько добавил, в ходе учений также будут организованы артиллерийские стрельбы по специально выделенным мишенным позициям.
"(Учения РФ и КНР - ред.), конечно, не направлены (против других - ред.), мы отрабатываем совместные действия, мы отрабатываем взаимопонимание с китайскими моряками, и это с каждым годом заметнее и заметнее, что у нас повышается уровень взаимодействия. Мы понимаем, мы знаем, мы на этапах планирования обговариваем все вопросы и быстрее достигаем договоренности", - отметил он.
В учениях участвуют корабли Тихоокеанского флота гвардейский крейсер "Варяг", корвет "Резкий", дизель-электрическая подводная лодка "Уфа" и спасательное судно "Игорь Белоусов". От Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая задействованы эсминцы "Аньшань" и "Кайфын", фрегат "Уху", дизель-электрическая подводная лодка типа "Юань", универсальный транспорт снабжения "Кэкэсили-ху" и спасательное судно "Янчэнху".
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