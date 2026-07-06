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"Победа" рассмотрит возможность запуска продажи авиабилетов через "Макс" - РИА Новости, 06.07.2026
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14:25 06.07.2026 (обновлено: 14:26 06.07.2026)
"Победа" рассмотрит возможность запуска продажи авиабилетов через "Макс"

"Победа" рассмотрит продажу билетов через "Макс" по мере развития сервиса

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа"
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Победа" рассмотрит возможность запуска продажи авиабилетов через платформу "Макс" по мере ее развития.
  • В настоящее время у авиакомпании работает чат-бот Витя, который помогает клиентам с подбором рейса и оформлением подписки на уведомления о снижении цен.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" рассмотрит возможность запуска продажи авиабилетов с помощью платформы "Макс" по мере ее развития, сообщили РИА Новости в перевозчике.
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"У "Победы" в Max работает чат‑бот Витя, который помогает клиентам подобрать рейс, найти варианты цен, оформить подписку на уведомления об их снижении на интересующие направления и запустить оформление билетов. Расширение функционала и возможный запуск прямой продажи билетов через Max мы будем рассматривать по мере развития платформы", - сообщили в "Победе".
Ранее в июле РЖД сообщали РИА Новости, что планируют запустить продажи билетов на электрички с помощью платформы "Макс" в 2026 году.
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