"Победа" рассмотрит возможность запуска продажи авиабилетов через "Макс"

"У "Победы" в Max работает чат‑бот Витя, который помогает клиентам подобрать рейс, найти варианты цен, оформить подписку на уведомления об их снижении на интересующие направления и запустить оформление билетов. Расширение функционала и возможный запуск прямой продажи билетов через Max мы будем рассматривать по мере развития платформы", - сообщили в "Победе".