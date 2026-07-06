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При атаке украинских беспилотников на Омский НПЗ никто не пострадал - РИА Новости, 06.07.2026
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17:01 06.07.2026 (обновлено: 17:06 06.07.2026)
При атаке украинских беспилотников на Омский НПЗ никто не пострадал

Погибших и пострадавших при атаке дронов ВСУ на Омский НПЗ нет

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкНефтезавод в Омске
Нефтезавод в Омске - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Нефтезавод в Омске. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки БПЛА на Омский нефтеперерабатывающий завод погибших и пострадавших нет.
  • Силы ПВО уничтожили большую часть беспилотников, атаковавших НПЗ.
ОМСК, 6 июл - РИА Новости. Погибших и пострадавших после атаки БПЛА Омского нефтеперерабатывающего завода нет, сообщил губернатора Омской области Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.
По его словам, вражеские БПЛА атаковали Омский НПЗ, силы ПВО уничтожили большую часть беспилотников.
«
"По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. На месте инцидента работают оперативные службы", - сообщил Хоценко.
Губернатор добавил, что запрещено приближаться к обломкам и вести видео- и фотосъемку атаки БПЛА и ее последствий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.07.2026
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