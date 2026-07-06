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Пленный ВСУ заявил, что сослуживцы бросили его из-за национальности - РИА Новости, 06.07.2026
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Пленный ВСУ заявил, что сослуживцы бросили его из-за национальности

Раненому военному ВСУ отказали в медпомощи из-за его национальности

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пленный военный 107-й бригады ВСУ Георгий Руснак рассказал, что сослуживцы отказались оказывать ему медпомощь после ранения.
  • По словам Руснака, сослуживцы также бросили его, оставляя позицию.
ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Пленный военный 107-й бригады ВСУ Георгий Руснак, являющийся этническим молдаванином, рассказал РИА Новости, что сослуживцы отказались оказывать ему медпомощь после того, как он получил ранение, и объяснили это его национальностью.
По его словам, он получил осколочные ранения ног. Один из сослуживцев начал оказывать Георгию первую медицинскую помощь, чтобы остановить кровотечение, но другие военные ВСУ осудили это.
"Ребята сказали, мол, бросай молдованина, пусть он сам делает, как хочет. Если он хочет жить, то пусть сам делает, если не хочет жить - пусть умирает", - сказал пленный.
Он добавил, что эти же сослуживцы, оставляя позицию, бросили его.
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