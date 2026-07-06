Таиландские власти передали сына россиянки, погибшей на Пхукете, отцу

Краткий пересказ от РИА ИИ Таиландские власти передали двухлетнего сына погибшей на Пхукете россиянки ее отцу, который прибыл за ребенком в Таиланд.

Муж погибшей женщины арестован иммиграционной полицией, так как его разрешение на пребывание в Таиланде истекло.

Несовершеннолетний ребенок передан отцу погибшей, консульство оказывает семье возможное содействие.

БАНГКОК, 6 июн – РИА Новости. Таиландские власти передали двухлетнего сына россиянки, погибшей на таиландском туристическом острове Пхукет в результате падения с восьмого этажа, прибывшему за ним в Таиланд деду, отцу погибшей женщины, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в городе Пхукет Егор Иванов.

Ранее СМИ Таиланда сообщали, что 32-летняя гражданка РФ погибла в результате падения с восьмого этажа здания кондоминиума в районе Катху, в котором проживала с мужем и двухлетним сыном. По словам мужа погибшей, тоже россиянина, перед ее гибелью у них произошла ссора, говорилось в сообщениях СМИ.

"Ребенок сейчас у отца погибшей. Мы оказываем семье возможное содействие", - сказал агентству глава российского консульского учреждения.

В полиции провинции Пхукет РИА Новости сообщили, что муж погибшей женщины был арестован иммиграционной полицией, так как полицейские, прибывшие на место происшествия, при проверке его документов обнаружили, что мужчина находится в Таиланде нелегально.

"Его разрешение на пребывание в стране истекло несколько месяцев назад. Он арестован и будет депортирован на родину, как любой нарушитель иммиграционного законодательства. В такой ситуации, после гибели матери и ареста отца, несовершеннолетний ребенок по правилам должен быть передан родственникам, если они находятся в Таиланде, или временно помещен в детский дом", - рассказали агентству в полиции.