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В России определили, каким должен быть вкус пива - РИА Новости, 06.07.2026
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04:15 06.07.2026
В России определили, каким должен быть вкус пива

РИА Новости: новый ГОСТ закрепит требования к вкусу классического пива

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкБутылки с пивом
Бутылки с пивом - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 1 января 2027 года в России вступит в силу новый ГОСТ на классическое пиво, который закрепит основные требования к вкусу светлого и темного напитка.
  • В ГОСТе определены требования к высоте пены и пеностойкости пива, а также прописаны требования по цвету и аромату напитка.
  • На упаковке пива должна быть маркировка с обязательными надписями, включая предупреждение о вреде употребления алкоголя для определенных групп лиц.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Новый ГОСТ на классическое пиво, который вступит в силу в России с 1 января 2027 года, закрепит основные требования к вкусу светлого и темного напитка, следует из документа стандарта, с которым ознакомилось РИА Новости.
Светлое фильтрованное пиво по ГОСТу должно обладать чистым, сброженным солодовым вкусом с хмелевой горчинкой. Для такого пшеничного напитка допускается присутствие пряно-ароматичных тонов. Во вкусе темного фильтрованного должны быть полные солодовые тона с выраженным привкусом карамельного или жженого солода.
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Описание четкого вкуса появилось и для нефильтрованного пива. Так, светлое на вкус должно быть сброженным солодовым с хмельной горечью, а в пшеничном допускаются пряно-ароматичные тона. Для темного нефильтрованного пива характерен солодовый вкус с тонами карамельного или жженого солода. При этом с экстрактом сусла в 15% и более могут присутствовать винные ноты.
В ГОСТе определена и высота пены для пива. Она должна быть не менее 4 сантиметров как для темного, так и для светлого. Пеностойкость напитка должна быть не менее 3 минут. Для безалкогольного пива высота пены должна составлять не менее 2 сантиметров, а пеностойкость - не менее 2 минут.
Кроме того, прописаны и требования по цвету и аромата пива. Фильтрованное должно быть прозрачным и без осадков. Что касается нефильтрованного пива, оно может быть непрозрачным или прозрачным с опалесценцией. Однако неизменно объединяет такие напитки то, что они должны пениться.
Не обошел вниманием ГОСТ и аромат пива. Фильтрованное должно обладать чистым, сброженным, солодовым, с хмелевым ароматом без посторонних запахов. Для нефильтрованного пива допускается дрожжевой оттенок.
Помимо вкуса, цвета и аромата пива появились и требования к маркировке. Так, она наносится на каждой единице потребительской упаковки в удобном для прочтения месте, например, на этикетке или ярлыке. Кроме того, на упаковке алкогольных напитков должен быть ряд обязательных надписей. В том числе: "Не рекомендуется употреблять лицам в возрасте до 18 лет, беременным и кормящим женщинам, а также лицам с заболеваниями нервной системы и внутренних органов".
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