В России определили, каким должен быть вкус пива

Краткий пересказ от РИА ИИ С 1 января 2027 года в России вступит в силу новый ГОСТ на классическое пиво, который закрепит основные требования к вкусу светлого и темного напитка.

В ГОСТе определены требования к высоте пены и пеностойкости пива, а также прописаны требования по цвету и аромату напитка.

На упаковке пива должна быть маркировка с обязательными надписями, включая предупреждение о вреде употребления алкоголя для определенных групп лиц.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Новый ГОСТ на классическое пиво, который вступит в силу в России с 1 января 2027 года, закрепит основные требования к вкусу светлого и темного напитка, следует из документа стандарта, с которым ознакомилось РИА Новости.

Светлое фильтрованное пиво по ГОСТу должно обладать чистым, сброженным солодовым вкусом с хмелевой горчинкой. Для такого пшеничного напитка допускается присутствие пряно-ароматичных тонов. Во вкусе темного фильтрованного должны быть полные солодовые тона с выраженным привкусом карамельного или жженого солода.

Описание четкого вкуса появилось и для нефильтрованного пива. Так, светлое на вкус должно быть сброженным солодовым с хмельной горечью, а в пшеничном допускаются пряно-ароматичные тона. Для темного нефильтрованного пива характерен солодовый вкус с тонами карамельного или жженого солода. При этом с экстрактом сусла в 15% и более могут присутствовать винные ноты.

В ГОСТе определена и высота пены для пива. Она должна быть не менее 4 сантиметров как для темного, так и для светлого. Пеностойкость напитка должна быть не менее 3 минут. Для безалкогольного пива высота пены должна составлять не менее 2 сантиметров, а пеностойкость - не менее 2 минут.

Кроме того, прописаны и требования по цвету и аромата пива. Фильтрованное должно быть прозрачным и без осадков. Что касается нефильтрованного пива, оно может быть непрозрачным или прозрачным с опалесценцией. Однако неизменно объединяет такие напитки то, что они должны пениться.

Не обошел вниманием ГОСТ и аромат пива. Фильтрованное должно обладать чистым, сброженным, солодовым, с хмелевым ароматом без посторонних запахов. Для нефильтрованного пива допускается дрожжевой оттенок.