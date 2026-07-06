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Писториус открыто ставит себя выше воли избирателей, считают в бундестаге - РИА Новости, 06.07.2026
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16:24 06.07.2026
Писториус открыто ставит себя выше воли избирателей, считают в бундестаге

Депутат АдГ Фронмайер: Писториус открыто ставит себя выше воли избирателей

© AP Photo / Markus SchreiberМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Маркус Фронмайер заявил, что министр обороны ФРГ Борис Писториус ставит себя выше воли избирателей.
  • Борис Писториус в интервью газете Bild am Sonntag выразил готовность противостоять передаче секретной информации об объектах бундесвера политикам партии "Альтернатива для Германии" в случае их победы на земельных выборах.
  • По словам Маркуса Фронмайера, рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ) неуклонно падает, а рейтинг партии "Альтернатива для Германии" растет по всей стране.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус открыто ставит себя выше воли избирателей, именно поэтому рейтинг его Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая входит в правящую коалицию, неуклонно ползет вниз, заявил депутат бундестага от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер.
Ранее министр обороны Германии в интервью газете Bild am Sonntag высказал тревогу, что если на земельных выборах в Саксонии-Анхальте и Мекленбурге-Передней Померании победят политики АдГ, то к ним в руки может попасть засекреченная информация об объектах бундесвера. Писториус отметил, что в этой ситуации нужно быть "готовыми действовать еще более решительно и противостоять этому".
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"Борис Писториус объявляет, что он и в случае прихода к власти партии АдГ в Саксонии-Анхальт предотвратит получение министрами от АдГ доступа к секретной информации. Это означает, что Борис Писториус открыто ставит себя выше воли большинства", - написал Фронмайер в соцсети X.
По словам депутата АдГ, именно такое поведение является причиной того, что рейтинг АдГ растет по всей стране и скоро достигнет 30%, а рейтинг СДПГ, членом которой является Писториус, только падает и "скоро достигнет менее 10%", отметил депутат АдГ.
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В сентябре 2026 года пройдут выборы в ландтаги трех федеральных земель на востоке ФРГ: Саксонии-Анхальт, Берлине и Мекленбурге-Передней Померании. Эксперты сходятся во мнении, что результаты этих выборов способны существенно повлиять на политический ландшафт всей страны. Согласно опросам, лидирующей политической силой на востоке является оппозиционная "Альтернатива для Германии".
По данным последнего опроса социологического института INSA, оппозиционную правую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) поддерживают 29% избирателей, в то время как рейтинг правящего блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) составляет всего 21%. Младшего партнера по правящей коалиции, СДПГ, поддерживают 13%, партию Зеленые - 13%, партию "Левые - 10%.
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