Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Маркус Фронмайер заявил, что министр обороны ФРГ Борис Писториус ставит себя выше воли избирателей.

Борис Писториус в интервью газете Bild am Sonntag выразил готовность противостоять передаче секретной информации об объектах бундесвера политикам партии "Альтернатива для Германии" в случае их победы на земельных выборах.

По словам Маркуса Фронмайера, рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ) неуклонно падает, а рейтинг партии "Альтернатива для Германии" растет по всей стране.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус открыто ставит себя выше воли избирателей, именно поэтому рейтинг его Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которая входит в правящую коалицию, неуклонно ползет вниз, заявил депутат бундестага от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер.

Ранее министр обороны Германии в интервью газете Bild am Sonntag высказал тревогу, что если на земельных выборах в Саксонии-Анхальте и Мекленбурге-Передней Померании победят политики АдГ, то к ним в руки может попасть засекреченная информация об объектах бундесвера. Писториус отметил, что в этой ситуации нужно быть "готовыми действовать еще более решительно и противостоять этому".

"Борис Писториус объявляет, что он и в случае прихода к власти партии АдГ в Саксонии-Анхальт предотвратит получение министрами от АдГ доступа к секретной информации. Это означает, что Борис Писториус открыто ставит себя выше воли большинства", - написал Фронмайер в соцсети X

По словам депутата АдГ, именно такое поведение является причиной того, что рейтинг АдГ растет по всей стране и скоро достигнет 30%, а рейтинг СДПГ, членом которой является Писториус, только падает и "скоро достигнет менее 10%", отметил депутат АдГ.

В сентябре 2026 года пройдут выборы в ландтаги трех федеральных земель на востоке ФРГ: Саксонии-Анхальт, Берлине и Мекленбурге-Передней Померании. Эксперты сходятся во мнении, что результаты этих выборов способны существенно повлиять на политический ландшафт всей страны. Согласно опросам, лидирующей политической силой на востоке является оппозиционная "Альтернатива для Германии".