Прощание с убитой 12-летней девочкой в Петербурге

Прощание с убитой 12-летней девочкой в Петербурге

Прощание с убитой 12-летней девочкой в Петербурге

В Петербурге началось прощание с 12-летней девочкой, убитой в лесу

Краткий пересказ от РИА ИИ В Колпинском районе Санкт-Петербурга началось прощание с 12-летней девочкой, тело которой с признаками насильственной смерти обнаружили в Ленинградской области.

Тело девочки было найдено 3 июля в лесополосе в Ленинградской области после того, как она пропала 2 июля.

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга арестовал жителя Тосненского района Ленобласти 1984 года рождения Федора Мехнина, обвиняемого в убийстве девочки.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл – РИА Новости. Прощание с 12-летней девочкой, тело которой с признаками насильственной смерти обнаружили в Ленинградской области, началось в Колпинском районе Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости.

Прощание проходит в православным храме в городе Колпино

В храме можно увидеть людей разного возраста, которые пришли проводить ребенка в последний путь. Многие из них принесли цветы.

Местонахождение девочки было неизвестно со 2 июля, в тот день она ушла с участка в СНТ "Захожье-5" в Тосненском районе и не вернулась. Как сообщил СК РФ 3 июля, тело девочки было обнаружено в лесополосе в Ленинградской области с признаками насильственной смерти.