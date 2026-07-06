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В Петербурге началось прощание с 12-летней девочкой, убитой в лесу - РИА Новости, 06.07.2026
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14:25 06.07.2026 (обновлено: 14:43 06.07.2026)
В Петербурге началось прощание с 12-летней девочкой, убитой в лесу

Прощание с убитой 12-летней девочкой началось в Петербурге

Прощание с убитой 12-летней девочкой в Петербурге
Прощание с убитой 12-летней девочкой в Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
Прощание с убитой 12-летней девочкой в Петербурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Колпинском районе Санкт-Петербурга началось прощание с 12-летней девочкой, тело которой с признаками насильственной смерти обнаружили в Ленинградской области.
  • Тело девочки было найдено 3 июля в лесополосе в Ленинградской области после того, как она пропала 2 июля.
  • Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга арестовал жителя Тосненского района Ленобласти 1984 года рождения Федора Мехнина, обвиняемого в убийстве девочки.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл – РИА Новости. Прощание с 12-летней девочкой, тело которой с признаками насильственной смерти обнаружили в Ленинградской области, началось в Колпинском районе Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости.
Прощание проходит в православным храме в городе Колпино.
В храме можно увидеть людей разного возраста, которые пришли проводить ребенка в последний путь. Многие из них принесли цветы.
Местонахождение девочки было неизвестно со 2 июля, в тот день она ушла с участка в СНТ "Захожье-5" в Тосненском районе и не вернулась. Как сообщил СК РФ 3 июля, тело девочки было обнаружено в лесополосе в Ленинградской области с признаками насильственной смерти.
В воскресенье Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга арестовал жителя Тосненского района Ленобласти 1984 года рождения Федора Мехнина, обвиняемого в убийстве девочки. Ранее судимый Мехнин был задержан в Гатчинском районе при попытке скрыться на железнодорожном транспорте.
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