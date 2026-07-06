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Песков назвал Китай стратегическим партнером России - РИА Новости, 06.07.2026
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13:16 06.07.2026 (обновлено: 14:00 06.07.2026)
Песков назвал Китай стратегическим партнером России

Песков назвал Китай стратегическим партнером и союзником России

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков назвал Китай стратегическим партнером и союзником России.
  • На военной базе в Циндао стартовали совместные российско-китайские учения "Морское взаимодействие — 2026".
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Китай стратегическим партнером и союзником России.
"Китай является нашим большим союзником и партнером, стратегическим партнером", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
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Представители СМИ на брифинге обратили внимание пресс-секретаря главы российского государства на реакцию ряда стран АТР на испытания Китаем баллистической ракеты в Тихом океане. У Пескова уточнили, могут ли совместные морские учения России и Китая представлять потенциальную опасность для стран региона. Он в свою очередь указал на то, что сотрудничество двух государств в такой важной области является фактором, который способствует предсказуемости и безопасности в регионе.
По его словам, в Кремле считают, что испытание собственных ракет и военное строительство является суверенным правом Китая, он не угрожает никакому государству в регионе и никому в мире.
На военной базе в Циндао в понедельник стартовали совместные российско-китайские учения "Морское взаимодействие - 2026".
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