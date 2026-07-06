Песков назвал Китай стратегическим партнером России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков назвал Китай стратегическим партнером и союзником России.
- На военной базе в Циндао стартовали совместные российско-китайские учения "Морское взаимодействие — 2026".
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Китай стратегическим партнером и союзником России.
"Китай является нашим большим союзником и партнером, стратегическим партнером", - сказал Песков журналистам.
Представители СМИ на брифинге обратили внимание пресс-секретаря главы российского государства на реакцию ряда стран АТР на испытания Китаем баллистической ракеты в Тихом океане. У Пескова уточнили, могут ли совместные морские учения России и Китая представлять потенциальную опасность для стран региона. Он в свою очередь указал на то, что сотрудничество двух государств в такой важной области является фактором, который способствует предсказуемости и безопасности в регионе.
По его словам, в Кремле считают, что испытание собственных ракет и военное строительство является суверенным правом Китая, он не угрожает никакому государству в регионе и никому в мире.
На военной базе в Циндао в понедельник стартовали совместные российско-китайские учения "Морское взаимодействие - 2026".