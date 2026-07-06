Песков назвал Китай стратегическим партнером России

Представители СМИ на брифинге обратили внимание пресс-секретаря главы российского государства на реакцию ряда стран АТР на испытания Китаем баллистической ракеты в Тихом океане. У Пескова уточнили, могут ли совместные морские учения России и Китая представлять потенциальную опасность для стран региона. Он в свою очередь указал на то, что сотрудничество двух государств в такой важной области является фактором, который способствует предсказуемости и безопасности в регионе.