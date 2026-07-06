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В кремле прокомментировали морские учения России и Китая - РИА Новости, 06.07.2026
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13:06 06.07.2026 (обновлено: 13:31 06.07.2026)
В кремле прокомментировали морские учения России и Китая

Песков: морские учения России и Китая не направлены против кого-либо

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЧлены экипажа гвардейского ракетного крейсера "Варяг" на открытии российско-китайских учений "Морское взаимодействие-2026" в порту Циндао. 6 июля 2026
Члены экипажа гвардейского ракетного крейсера Варяг на открытии российско-китайских учений Морское взаимодействие-2026 в порту Циндао. 6 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Члены экипажа гвардейского ракетного крейсера "Варяг" на открытии российско-китайских учений "Морское взаимодействие-2026" в порту Циндао. 6 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков заявил, что совместные военно-морские учения РФ и КНР не направлены против кого-либо и способствуют безопасности в регионе.
  • Совместные российско-китайские учения "Морское взаимодействие-2026" проходят в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля 2026 года.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Совместные военно-морские учения РФ и КНР не направлены против кого-либо, сотрудничество двух стран - фактор, способствующий безопасности в регионе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Что касается наших совместных учений, они тоже не направлены ни против кого, ни против одного государства региона. И все должны из этого исходить. Напротив, собственно, сотрудничество в такой важной и ответственной области между Россией и Китаем - это очень важный фактор, который способствует предсказуемости и безопасности в регионе", - сказал Песков журналистам.
Совместные российско-китайские учения "Морское взаимодействие-2026" проходят в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля 2026 года.
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