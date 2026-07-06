В кремле прокомментировали морские учения России и Китая

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков заявил, что совместные военно-морские учения РФ и КНР не направлены против кого-либо и способствуют безопасности в регионе.
- Совместные российско-китайские учения "Морское взаимодействие-2026" проходят в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля 2026 года.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Совместные военно-морские учения РФ и КНР не направлены против кого-либо, сотрудничество двух стран - фактор, способствующий безопасности в регионе, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Что касается наших совместных учений, они тоже не направлены ни против кого, ни против одного государства региона. И все должны из этого исходить. Напротив, собственно, сотрудничество в такой важной и ответственной области между Россией и Китаем - это очень важный фактор, который способствует предсказуемости и безопасности в регионе", - сказал Песков журналистам.
Совместные российско-китайские учения "Морское взаимодействие-2026" проходят в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля 2026 года.