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Песков оценил позицию Трампа по Украине - РИА Новости, 06.07.2026
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13:02 06.07.2026 (обновлено: 13:35 06.07.2026)
Песков оценил позицию Трампа по Украине

Песков назвал позицию Трампа по Украине последовательной

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Песков назвал позицию Трампа по Украине последовательной.
  • По его словам, президент США убежден в своем понимании происходящего.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Позиция президента США Дональда Трампа последовательна, он убежден в своем понимании происходящего на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"У президента Трампа достаточно последовательная позиция, и все измышления о том, что он якобы как флюгер меняет свою точку зрения, конечно же, не соответствуют действительности. Он последователен, убежден в своем понимании происходящего", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о позиции Трампа по поводу происходящего на Украине.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в субботу провели телефонный разговор.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
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В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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