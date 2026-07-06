Песков оценил позицию Трампа по Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Песков назвал позицию Трампа по Украине последовательной.
- По его словам, президент США убежден в своем понимании происходящего.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Позиция президента США Дональда Трампа последовательна, он убежден в своем понимании происходящего на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"У президента Трампа достаточно последовательная позиция, и все измышления о том, что он якобы как флюгер меняет свою точку зрения, конечно же, не соответствуют действительности. Он последователен, убежден в своем понимании происходящего", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о позиции Трампа по поводу происходящего на Украине.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в субботу провели телефонный разговор.
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