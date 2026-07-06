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Путин встретится с губернатором Тульской области Миляевым - РИА Новости, 06.07.2026
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13:01 06.07.2026 (обновлено: 13:04 06.07.2026)
Путин встретится с губернатором Тульской области Миляевым

Песков: Путин в понедельник встретится с губернатором Тульской области Миляевым

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин встретится с губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым.
  • Песков отметил, что Путин продолжает работать над региональной проблематикой.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"С докладом сегодня будет у президента губернатор Тульской области Дмитрий Миляев", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что Путин продолжает работать над региональной проблематикой.
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ПолитикаТульская областьРоссияДмитрий МиляевДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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