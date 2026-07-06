Путин встретится с губернатором Тульской области Миляевым

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин встретится с губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым.
- Песков отметил, что Путин продолжает работать над региональной проблематикой.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник встретится с губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"С докладом сегодня будет у президента губернатор Тульской области Дмитрий Миляев", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что Путин продолжает работать над региональной проблематикой.