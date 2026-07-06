Переговоры Мишустина и Пашиняна в Екатеринбурге продлились около 1,5 часа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Переговоры Михаила Мишустина и Никола Пашиняна продлились около 1,5 часа.
- Премьер Армении заявил о заинтересованности Еревана в развитии отношений с Москвой и участии в ЕАЭС.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Переговоры премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна продлились около 1,5 часов, передает корреспондент РИА Новости.
Премьер-министр Армении в ходе встречи заявил, что Ереван настроен на развитие отношений с Москвой и заинтересован в участии в ЕАЭС.