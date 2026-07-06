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Переговоры Мишустина и Пашиняна в Екатеринбурге продлились около 1,5 часа - РИА Новости, 06.07.2026
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16:33 06.07.2026
Переговоры Мишустина и Пашиняна в Екатеринбурге продлились около 1,5 часа

РИА Новости: переговоры Мишустина и Пашиняна продолжались около полутора часов

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Екатеринбурге
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи в Екатеринбурге
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Переговоры Михаила Мишустина и Никола Пашиняна продлились около 1,5 часа.
  • Премьер Армении заявил о заинтересованности Еревана в развитии отношений с Москвой и участии в ЕАЭС.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Переговоры премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна продлились около 1,5 часов, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча Мишустина и Пашиняна прошла в понедельник на полях международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге.
Премьер-министр Армении в ходе встречи заявил, что Ереван настроен на развитие отношений с Москвой и заинтересован в участии в ЕАЭС.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в Екатеринбурге. 6 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
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В миреЕкатеринбургАрменияЕреванМихаил МишустинНикол ПашинянЕвразийский экономический союз
 
 
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