Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Екатеринбург для участия в международной промышленной выставке «Иннопром-2026».
- В Екатеринбурге запланирована встреча Никола Пашиняна с российским коллегой Михаилом Мишустиным.
ЕРЕВАН, 6 июл - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в понедельник в Екатеринбург, где запланирована его встреча с российским коллегой Михаилом Мишустиным, сообщает пресс-служба армянского кабмина.
"Пашинян отбыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Премьер-министр примет участие в пленарном заседании на тему "Промышленная индустрия 360", которое пройдет в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2026" в Екатеринбурге", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также запланирована встреча Пашиняна с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.