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Пашинян отправился в Екатеринбург - РИА Новости, 06.07.2026
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07:55 06.07.2026 (обновлено: 12:44 06.07.2026)
Пашинян отправился в Екатеринбург

Пашинян отправился в Екатеринбург, где запланирована встреча с Мишустиным

© The Prime Minister of the Republic of ArmeniaПремьер-министр Армении Никол Пашинян перед поездкой в Екатеринбург
Премьер-министр Армении Никол Пашинян перед поездкой в Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© The Prime Minister of the Republic of Armenia
Премьер-министр Армении Никол Пашинян перед поездкой в Екатеринбург
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Екатеринбург для участия в международной промышленной выставке «Иннопром-2026».
  • В Екатеринбурге запланирована встреча Никола Пашиняна с российским коллегой Михаилом Мишустиным.
ЕРЕВАН, 6 июл - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в понедельник в Екатеринбург, где запланирована его встреча с российским коллегой Михаилом Мишустиным, сообщает пресс-служба армянского кабмина.
"Пашинян отбыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Премьер-министр примет участие в пленарном заседании на тему "Промышленная индустрия 360", которое пройдет в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2026" в Екатеринбурге", - говорится в сообщении.
Отмечается, что также запланирована встреча Пашиняна с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
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АрменияЕкатеринбургРоссияНикол ПашинянМихаил Мишустин
 
 
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