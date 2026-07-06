Ученые провели специальное обследование территории "Парка "Три вулкана"

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Ученые провели первое экологическое обследование территории строительства туристического проекта "Интерроса" "Парк "Три вулкана" на Камчатке, сообщает пресс-служба компании.



Исследование направлено на создание системы комплексного мониторинга, которая позволит оценивать и прогнозировать воздействие будущего курорта на окружающую среду. Маршрут обследования проходил через 42 заранее определенные точки, выбранные на основе данных дистанционного зондирования. Ученые изучили состояние почвенно-растительного покрова, уточнили параметры мониторинговой сети и отобрали образцы почв для последующего лабораторного анализа.



Также специалисты согласовали подходы к проведению экологического мониторинга, которые предусматривают заблаговременную оценку и минимизацию возможного воздействия на атмосферный воздух, горные породы, поверхностные и подземные воды, почвы, растительный и животный мир, а также прогнозирование потенциальных экологических рисков.



Профессор кафедры экологии и природопользования Российского государственного геологоразведочного университета Ольга Хлебосолова рассказала, что формируемая система экологического мониторинга позволит получать данные, необходимые для принятия решений на всех этапах реализации проекта — от строительства до его эксплуатации.



"В этом случае закладываемая сегодня наблюдательная сеть позволит собирать данные не только для решения насущных задач каждого этапа, но и тех данных, которые будут востребованы в будущем для рекреационного мониторинга и расчета предельно допустимой рекреационной емкости территории", — приводит пресс-служба слова Хлебосоловой.



В ходе полевых работ экологи Фонда поддержки и развития экологических инициатив "Компас" и Центра устойчивого развития Российского государственного геологоразведочного университета применяли методы дистанционного зондирования, картографирования и пространственной визуализации.



Генеральный директор "Парка "Три вулкана" Игорь Дунаев отметил, что экологическое сопровождение позволяет заранее оценивать проектные решения на соответствие требованиям законодательства и минимизировать возможное воздействие на природу.



"Многоцелевой анализ и изучение многолетней динамики позволяют выявлять потенциально опасные решения и вырабатывать меры по снижению негативного воздействия", — добавил он.



Комплексный экологический мониторинг стал частью системной работы "Интерроса" по развитию туристической инфраструктуры с учетом требований к сохранению природной среды. В камчатском проекте он охватывает весь жизненный цикл "Парка "Три вулкана", а на другом курорте компании — "Роза Хутор" включает программы по сохранению биоразнообразия и восстановлению природных экосистем.