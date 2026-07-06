Руферы из России, чтобы попасть на шпиль Эмпайр, прошли закрытые этажи

Краткий пересказ от РИА ИИ Российская пара без разрешения поднялась на шпиль Эмпайр-стейт-билдинга, пройдя три этажа с ограниченным доступом и взломав замок на 104-м этаже.

На шпиле небоскреба россияне развернули пацифистский баннер, а мужчина сделал предложение своей спутнице.

В суде 2 июля обвиняемые не признали свою вину, их адвокат назвал обвинения чрезмерными, пару выпустили из-под стражи без залога.

НЬЮ-ЙОРК, 6 июл - РИА Новости. Российская пара, забравшаяся 1 июля на Эмпайр-стейт-билдинг, для доступа на шпиль небоскреба прошла три этажа с ограниченным доступом и взломала замок, сообщили РИА Новости в прокуратуре Манхэттена.

На запрос агентства ведомство предоставило показания полицейского, приложенные к уголовному делу против пары.

Как сообщил офицер, у россиян не было разрешения на доступ к 102-му и 103-му этажам небоскреба. На 103-й этаж попасть могут только лица с картой доступа, открывающей защищенную дверь на 102-м этаже, указал полицейский.

Прибывший на место правоохранитель обнаружил взломанный замок на 104-м этаже на двери, которая ведет к вещательной антенне здания.

"Стоимость ремонта защитной двери составляет примерно 2 тысячи долларов", - говорится в жалобе офицера.

Российские руферы Ангелина Николау и Иван Биркус (Кузнецов), известные по документальному фильму Netflix Skywalkers: A Love Story, 1 июля незаметно обошли охрану и поднялись на шпиль нью-йоркского небоскреба, где развернули пацифистский баннер. Мужчина на антенне высотки сделал девушке предложение.