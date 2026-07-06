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Руферы из России, чтобы попасть на шпиль Эмпайр, прошли закрытые этажи - РИА Новости, 06.07.2026
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20:17 06.07.2026 (обновлено: 20:25 06.07.2026)
Руферы из России, чтобы попасть на шпиль Эмпайр, прошли закрытые этажи

Руферы, забравшиеся на шпиль Эмпайр, прошли закрытые этажи и сломали замок

© REUTERS / ABC Affiliate WABCНеизвестные забрались на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг
Неизвестные забрались на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© REUTERS / ABC Affiliate WABC
Неизвестные забрались на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская пара без разрешения поднялась на шпиль Эмпайр-стейт-билдинга, пройдя три этажа с ограниченным доступом и взломав замок на 104-м этаже.
  • На шпиле небоскреба россияне развернули пацифистский баннер, а мужчина сделал предложение своей спутнице.
  • В суде 2 июля обвиняемые не признали свою вину, их адвокат назвал обвинения чрезмерными, пару выпустили из-под стражи без залога.
НЬЮ-ЙОРК, 6 июл - РИА Новости. Российская пара, забравшаяся 1 июля на Эмпайр-стейт-билдинг, для доступа на шпиль небоскреба прошла три этажа с ограниченным доступом и взломала замок, сообщили РИА Новости в прокуратуре Манхэттена.
На запрос агентства ведомство предоставило показания полицейского, приложенные к уголовному делу против пары.
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Как сообщил офицер, у россиян не было разрешения на доступ к 102-му и 103-му этажам небоскреба. На 103-й этаж попасть могут только лица с картой доступа, открывающей защищенную дверь на 102-м этаже, указал полицейский.
Прибывший на место правоохранитель обнаружил взломанный замок на 104-м этаже на двери, которая ведет к вещательной антенне здания.
"Стоимость ремонта защитной двери составляет примерно 2 тысячи долларов", - говорится в жалобе офицера.
Российские руферы Ангелина Николау и Иван Биркус (Кузнецов), известные по документальному фильму Netflix Skywalkers: A Love Story, 1 июля незаметно обошли охрану и поднялись на шпиль нью-йоркского небоскреба, где развернули пацифистский баннер. Мужчина на антенне высотки сделал девушке предложение.
В ходе предварительных слушаний в суде 2 июля Николау и Кузнецов не признали свою вину. Их адвокат Джейсон Крински назвал предъявленные обвинения чрезмерными. Пару выпустили из-под стражи без залога, следующее заседание состоится 24 августа.
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