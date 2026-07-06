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Атакованный ВСУ музей в Севастополе готовы показать иностранным журналистам - РИА Новости, 06.07.2026
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21:44 06.07.2026
Атакованный ВСУ музей в Севастополе готовы показать иностранным журналистам

РИА Новости: атакованную ВСУ панораму Севастополя готовы показать зарубежным СМИ

© Фото очевидцаПоследствия удара в Севастополе
Последствия удара в Севастополе - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото очевидца
Последствия удара в Севастополе
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Десятого июня БПЛА ВСУ нанес удар по музею обороны Севастополя, в результате которого был практически уничтожен воссозданный после Великой Отечественной войны оригинал панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов».
  • Уцелела десятая часть изначального полотна: 25 фрагментов, из которых 16 крупных. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и не пострадали.
  • Директор музея Михаил Смородкин сообщил, что здание панорамы готовы показать иностранным СМИ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Здание атакованной беспилотником ВСУ панорамы Музея обороны Севастополя готовы показать иностранным СМИ, сообщил РИА Новости директор музея Михаил Смородкин.
Десятого июня БПЛА ВСУ нанес удар по музею обороны Севастополя, разгорелся пожар. В результате была практически уничтожена воссозданная в советское время после Великой Отечественной войны панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 годов". Уцелела десятая часть от изначального полотна: 25 фрагментов, из которых 16 крупных. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и не пострадали.
«
"Никакого секрета нет в том, чтобы показать состояние здания после пожара, который начался в результате атаки украинского БПЛА", - сказал Смородкин, отвечая на вопрос о готовности продемонстрировать последствия удара ВСУ по музею иностранным журналистам.
При этом, по его словам, отечественные журналисты, проявившие интерес к потере уникального по своей исторической значимости произведения батальной живописи, уже смогли побывать в здании панорамы.
В понедельник в пресс-бюро Службы внешней разведки России назвали удар по Музею обороны Севастополя детально спланированной провокацией Лондона и британских спецслужб.
На первом плане в чаше фонтана — обгоревшие фрагменты панорамы Оборона Севастополя 1854-1855 годов - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
СВР назвала удар по Музею обороны Севастополя британской провокацией
Вчера, 12:19
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольРоссияЛондонМихаил СмородкинВооруженные силы Украины
 
 
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