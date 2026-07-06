Атакованный ВСУ музей в Севастополе готовы показать иностранным журналистам

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"Никакого секрета нет в том, чтобы показать состояние здания после пожара, который начался в результате атаки украинского БПЛА", - сказал Смородкин, отвечая на вопрос о готовности продемонстрировать последствия удара ВСУ по музею иностранным журналистам.