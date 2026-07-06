Эксперт объяснил, когда можно заменить отпуск деньгами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Закон позволяет заменить деньгами только часть отпуска, превышающую 28 календарных дней.
- Компенсировать деньгами можно дополнительные дни сверх 28, которые положены отдельным категориям работников, но даже их нельзя заменять беременным, несовершеннолетним и работникам вредных производств.
- Полностью получить деньги за все неиспользованные отпуска можно только при увольнении.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Заменить отпуск деньгами почти невозможно — закон позволяет это сделать только для части отпуска, превышающей 28 календарных дней. О том, когда компенсация допустима, а когда нет, агентству "Прайм" рассказал управляющий партнёр HR-агентства А2 Алексей Чихачев.
"Вопрос "можно ли заменить отпуск деньгами" звучит просто, а ответ на него - почти всегда нет. Базовые 28 дней — это неприкосновенный минимум, который сотрудник обязан именно отгулять, а не продать работодателю", — пояснил эксперт.
Компенсировать деньгами можно только дополнительные дни сверх 28, которые положены отдельным категориям (ненормированный день, вредные условия, педагоги, медики). Однако даже такие дни нельзя заменять беременным, несовершеннолетним и работникам вредных производств.
Полностью получить деньги за все неиспользованные отпуска можно только при увольнении. Желание сотрудника взять деньги вместо отдыха часто сигнализирует о перегрузке или нехватке дохода. Работодателю стоит разобраться в причине, потому что отпуск — это инструмент восстановления, без которого человек неизбежно выгорает, заключил Чихачев.