Краткий пересказ от РИА ИИ Закон позволяет заменить деньгами только часть отпуска, превышающую 28 календарных дней.

Компенсировать деньгами можно дополнительные дни сверх 28, которые положены отдельным категориям работников, но даже их нельзя заменять беременным, несовершеннолетним и работникам вредных производств.

Полностью получить деньги за все неиспользованные отпуска можно только при увольнении.

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Заменить отпуск деньгами почти невозможно — закон позволяет это сделать только для части отпуска, превышающей 28 календарных дней. О том, когда компенсация допустима, а когда нет, Заменить отпуск деньгами почти невозможно — закон позволяет это сделать только для части отпуска, превышающей 28 календарных дней. О том, когда компенсация допустима, а когда нет, агентству "Прайм" рассказал управляющий партнёр HR-агентства А2 Алексей Чихачев.

"Вопрос "можно ли заменить отпуск деньгами" звучит просто, а ответ на него - почти всегда нет. Базовые 28 дней — это неприкосновенный минимум, который сотрудник обязан именно отгулять, а не продать работодателю", — пояснил эксперт.

Компенсировать деньгами можно только дополнительные дни сверх 28, которые положены отдельным категориям (ненормированный день, вредные условия, педагоги, медики). Однако даже такие дни нельзя заменять беременным, несовершеннолетним и работникам вредных производств.