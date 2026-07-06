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Эксперт объяснил, когда можно заменить отпуск деньгами - РИА Новости, 06.07.2026
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02:17 06.07.2026 (обновлено: 02:27 06.07.2026)
Эксперт объяснил, когда можно заменить отпуск деньгами

HR-специалист Чихачев: компенсацию за отпуск выплачивают только при увольнении

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкПляжный отдых
Пляжный отдых - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Закон позволяет заменить деньгами только часть отпуска, превышающую 28 календарных дней.
  • Компенсировать деньгами можно дополнительные дни сверх 28, которые положены отдельным категориям работников, но даже их нельзя заменять беременным, несовершеннолетним и работникам вредных производств.
  • Полностью получить деньги за все неиспользованные отпуска можно только при увольнении.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Заменить отпуск деньгами почти невозможно — закон позволяет это сделать только для части отпуска, превышающей 28 календарных дней. О том, когда компенсация допустима, а когда нет, агентству "Прайм" рассказал управляющий партнёр HR-агентства А2 Алексей Чихачев.
"Вопрос "можно ли заменить отпуск деньгами" звучит просто, а ответ на него - почти всегда нет. Базовые 28 дней — это неприкосновенный минимум, который сотрудник обязан именно отгулять, а не продать работодателю", — пояснил эксперт.
Компенсировать деньгами можно только дополнительные дни сверх 28, которые положены отдельным категориям (ненормированный день, вредные условия, педагоги, медики). Однако даже такие дни нельзя заменять беременным, несовершеннолетним и работникам вредных производств.
Полностью получить деньги за все неиспользованные отпуска можно только при увольнении. Желание сотрудника взять деньги вместо отдыха часто сигнализирует о перегрузке или нехватке дохода. Работодателю стоит разобраться в причине, потому что отпуск — это инструмент восстановления, без которого человек неизбежно выгорает, заключил Чихачев.
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