Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал киевский режим за отказ от российского предложения по передаче тел боевиков ВСУ в Константиновке.
- Он охарактеризовал этот поступок как "чистое зло".
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал киевский режим за отказ от российского предложения по передаче тел боевиков ВСУ в Константиновке.
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"Ничего для семей. Ничего для погибших. Лишь только мясо для мясорубки Зеленского. Чистое зло", — написал он в социальной сети X.
Об освобождении Константиновки начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину в пятницу. Президент назвал это событие ключом к контролю над всей территорией ДНР: оно открывает прямую дорогу к продвижению к Краматорско-Славянской агломерации — последнему оплоту киевского режима в Донбассе.