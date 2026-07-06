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"Чистое зло". Журналист ужаснулся от выходки Киева из-за Константиновки - РИА Новости, 06.07.2026
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15:52 06.07.2026 (обновлено: 17:44 06.07.2026)
"Чистое зло". Журналист ужаснулся от выходки Киева из-за Константиновки

Боуз назвал чистым злом отказ Киева забирать тела боевиков ВСУ из Константиновки

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВС России освободили Константиновку в ДНР
ВС России освободили Константиновку в ДНР - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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ВС России освободили Константиновку в ДНР. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал киевский режим за отказ от российского предложения по передаче тел боевиков ВСУ в Константиновке.
  • Он охарактеризовал этот поступок как "чистое зло".
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал киевский режим за отказ от российского предложения по передаче тел боевиков ВСУ в Константиновке.
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"Ничего для семей. Ничего для погибших. Лишь только мясо для мясорубки Зеленского. Чистое зло", — написал он в социальной сети X.

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Накануне в Минобороны сообщили, что Украина отвергла инициативу России по передаче тел боевиков ВСУ в Константиновке.
Об освобождении Константиновки начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину в пятницу. Президент назвал это событие ключом к контролю над всей территорией ДНР: оно открывает прямую дорогу к продвижению к Краматорско-Славянской агломерации — последнему оплоту киевского режима в Донбассе.
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В миреКонстантиновкаКиевУкраинаВалерий ГерасимовЧей БоузВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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