Главу Таможенного комитета Южной Осетии арестовали за взятку

Краткий пересказ от РИА ИИ Руководитель Таможенного комитета Республики Южная Осетия обвиняется в даче взятки в особо крупном размере.

Обвиняемый передал сотрудникам регионального УФСБ 10 миллионов рублей за прекращение проверочных мероприятий в отношении его фирмы, но сотрудники ФСБ от получения взятки отказались.

Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Глава Таможенного комитета Южной Осетии обвиняется во Владикавказе в даче взятки на 10 миллионов рублей, он арестован, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.

"Во Владикавказе руководитель Таможенного комитета Республики Южная Осетия обвиняется в даче взятки в особо крупном размере", - отметили в СК

По данным следствия, в 2026 году обвиняемый, являясь фактическим владельцем коммерческой организации передал сотрудникам регионального УФСБ через своего знакомого 10 миллионов рублей за прекращение проверочных мероприятий в отношении его фирмы. Сотрудники ФСБ от получения взятки отказались и "пресекли противоправные действия фигуранта".

По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.