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Главу Таможенного комитета Южной Осетии арестовали за взятку - РИА Новости, 06.07.2026
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10:53 06.07.2026
Главу Таможенного комитета Южной Осетии арестовали за взятку

Главу Таможенного комитета Южной Осетии обвинили в даче взятки на 10 млн рублей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководитель Таможенного комитета Республики Южная Осетия обвиняется в даче взятки в особо крупном размере.
  • Обвиняемый передал сотрудникам регионального УФСБ 10 миллионов рублей за прекращение проверочных мероприятий в отношении его фирмы, но сотрудники ФСБ от получения взятки отказались.
  • Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Глава Таможенного комитета Южной Осетии обвиняется во Владикавказе в даче взятки на 10 миллионов рублей, он арестован, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Во Владикавказе руководитель Таможенного комитета Республики Южная Осетия обвиняется в даче взятки в особо крупном размере", - отметили в СК.
По данным следствия, в 2026 году обвиняемый, являясь фактическим владельцем коммерческой организации передал сотрудникам регионального УФСБ через своего знакомого 10 миллионов рублей за прекращение проверочных мероприятий в отношении его фирмы. Сотрудники ФСБ от получения взятки отказались и "пресекли противоправные действия фигуранта".
По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Во взаимодействии с сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД проходят следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.
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