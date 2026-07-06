Опрос показал, сколько россиян приносят обед на работу из дома

Краткий пересказ от РИА ИИ 52% россиян приносят еду из дома для обеда на работе, причем женщины делают это чаще мужчин (62% против 43%).

Каждый десятый экономически активный россиянин время от времени пользуется сервисами доставки готовой еды на работу, при этом доставка чаще востребована у женщин и у молодежи.

В структуре заказов доминируют традиционные блюда: суп и/или второе — 59%, салаты — 31%, средний чек на человека составляет 810 рублей.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Чуть больше половины россиян (52%) приносит для обеда на работе еду из дома, большинство остальных питается в офисной столовой (19%) или городских кафе (13%), выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob.

"Обеденные привычки россиян, работающих на территории работодателя, за год практически не изменились: 52% приносят еду из дома, причем женщины делают это чаще мужчин (62% против 43% соответственно). В столовых обычно питаются 19%, в городских кафе - 13%, этими вариантами активнее пользуются мужчины. Обедают дома в перерыв 7%, доставку в офис обычно заказывают 2%", - показал опрос 5000 респондентов.

Среди удаленных сотрудников 74% обедают дома, 9% ходят в кафе, доставкой пользуются 3%. Мужчины чаще обедают дома (77% против 72% среди россиянок) и выходят в общепит (10% против 8%), женщины - чаще заказывают доставку (5% против 1% среди мужчин).

Оценки здорового питания в обеденный перерыв различаются в зависимости от формата занятости. Среди работающих на территории работодателя в той или иной степени уверены, что питаются в рабочее время правильно, - 43%, среди удаленных - 64%.

В целом, сервисами доставки готовой еды на работу время от времени пользуется каждый десятый экономически активный россиянин. Доставка чаще востребована у женщин (14% против 6% среди мужчин) и у молодежи (16% среди респондентов до 35 лет и 6% среди россиян в возрасте старше 45 лет).