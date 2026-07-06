Краткий пересказ от РИА ИИ
- Операторы БПЛА ВС РФ перекрыли пути подвоза подкрепления, продовольствия и боеприпасов к подразделениям ВСУ на Добропольском направлении.
- Единственная возможность снабжения подразделений ВСУ в этих населенных пунктах — доставка грузов беспилотниками.
ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Операторы БПЛА ВС РФ перекрыли пути подвоза подкрепления, продовольствия и боеприпасов к подразделениям ВСУ, находящимся в нескольких небольших населенных пунктах на Добропольском направлении, фактически взяв их в логистическую блокаду, сообщил РИА Новости офицер 110-го полка 51-й армии группировки войск "Центр" с позывным Шахтер.
"Операторами БПЛА взяты в логистический мешок несколько небольших населенных пунктов на Добропольском направлении", - сказал военнослужащий.
Он отметил, что украинские военные не могут доставить по земле подкрепление, продовольствие и боеприпасы, а единственной возможностью снабжения остается доставка грузов беспилотниками.
Добропольское направление остается одним из наиболее напряженных участков линии боевого соприкосновения в ДНР. Как ранее сообщал глава ДНР Денис Пушилин, российские подразделения ведут активные боевые действия в районе Доброполья, Белицкого и Гришино, последовательно продвигаясь вперед и усиливая огневое воздействие на позиции и логистику ВСУ.
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