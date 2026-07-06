В Новгородской области объявили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Новгородской области объявлена ракетная опасность.
- Возможны перебои в работе мобильного интернета.
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Новгородской области, сообщается в приложении МЧС России.
"Внимание! Ракетная опасность на территории Новгородской области, возможны перебои в работе мобильного интернета. Телефон 112", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18