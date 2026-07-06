В Ростовской области объявили беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ростовской области объявлена беспилотная опасность.
- Жителям рекомендуют покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.
ВОЛГОГРАД, 6 июл – РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена в Ростовской области, сообщает МЧС.
"В Ростовской области объявлена беспилотная опасность", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
Жителям рекомендуют покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.
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