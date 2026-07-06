В Омской области отменили беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Омской области был объявлен и затем снят режим беспилотной опасности.
- Вражеские БПЛА атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод, силы ПВО уничтожили большую часть беспилотников, погибших и пострадавших нет.
ОМСК, 6 июл - РИА Новости. Отбой беспилотной опасности объявлен в Омской области спустя примерно шесть часов, сообщил губернатора региона Виталий Хоценко.
В понедельник в третий раз с начала года в Омской области был объявлен режим беспилотной опасности. Позднее Хоценко сообщил, что вражеские БПЛА атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод, силы ПВО уничтожили большую часть беспилотников, погибших и пострадавших нет, на месте инцидента работают оперативные службы.
"Отбой беспилотной опасности", - сообщил Хоценко в своем канале в "Максе" в 21.29 по местному времени (18.29 мск). Сообщение об объявлении беспилотной опасности было им размещено в 15.39 (12.39 мск).