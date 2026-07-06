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В Омской области отменили беспилотную опасность - РИА Новости, 06.07.2026
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19:11 06.07.2026
В Омской области отменили беспилотную опасность

На территории Омской области отменили беспилотную опасность

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчёта ЗРК "Тор-М2"
Боевая работа расчёта ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Боевая работа расчёта ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Омской области был объявлен и затем снят режим беспилотной опасности.
  • Вражеские БПЛА атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод, силы ПВО уничтожили большую часть беспилотников, погибших и пострадавших нет.
ОМСК, 6 июл - РИА Новости. Отбой беспилотной опасности объявлен в Омской области спустя примерно шесть часов, сообщил губернатора региона Виталий Хоценко.
В понедельник в третий раз с начала года в Омской области был объявлен режим беспилотной опасности. Позднее Хоценко сообщил, что вражеские БПЛА атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод, силы ПВО уничтожили большую часть беспилотников, погибших и пострадавших нет, на месте инцидента работают оперативные службы.
"Отбой беспилотной опасности", - сообщил Хоценко в своем канале в "Максе" в 21.29 по местному времени (18.29 мск). Сообщение об объявлении беспилотной опасности было им размещено в 15.39 (12.39 мск).
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БезопасностьОмская областьВиталий Хоценко
 
 
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