Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ростовской области объявили ракетную опасность.
- МЧС рекомендует жителям проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг.
ВОЛГОГРАД, 6 июл - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Ростовской области, сообщает МЧС по региону.
"В Ростовской области объявлена ракетная опасность", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
В МЧС рекомендуют проследовать в укрытие, подвал или подземный паркинг.
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