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В Челябинской области объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 06.07.2026
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06:51 06.07.2026
В Челябинской области объявили беспилотную опасность

На территории Челябинской области объявили беспилотную опасность

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖелезобетонное укрытие
Железобетонное укрытие - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Железобетонное укрытие . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Челябинской области утром в понедельник, 6 июля, объявлена беспилотная опасность.
  • Время начала — 08:30 местного времени (06:30 мск).
ЧЕЛЯБИНСК, 6 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена в Челябинской области утром в понедельник, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
"Беспилотная опасность объявлена на территории Челябинской области с 08.30 (06.30 мск) 6 июля", - говорится в сообщении.
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