В Челябинской области объявили беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Челябинской области утром в понедельник, 6 июля, объявлена беспилотная опасность.
- Время начала — 08:30 местного времени (06:30 мск).
ЧЕЛЯБИНСК, 6 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена в Челябинской области утром в понедельник, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
"Беспилотная опасность объявлена на территории Челябинской области с 08.30 (06.30 мск) 6 июля", - говорится в сообщении.
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