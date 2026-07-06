В Ярославской области объявили беспилотную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ярославской области объявлена беспилотная опасность.
- Учреждения региона работают в штатном режиме, подразделения Минобороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"В Ярославской области объявлена беспилотная опасность. Соблюдайте спокойствие. Если вы находитесь на улице, покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях", - написал он в канале на платформе "Макс".
Губернатор отметил, что учреждения региона работают в штатном режиме, подразделения Минобороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки.
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