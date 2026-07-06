В ОП рассказали о схеме мошенничества с быстрым оформлением визы

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники обманывают россиян, предлагая услуги по срочному оформлению визы или загранпаспорта.

Аферисты завладевают деньгами и конфиденциальными данными людей, при этом не оказывая обещанных услуг.

Евгений Машаров призвал проверять контакты визовых центров и посольств на официальных сайтах и напомнил, что срочное оформление загранпаспорта возможно только в установленных законом случаях.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Мошенники обманывают россиян и получают их персональные данные, предлагая услуги по срочному оформлению визы или загранпаспорта, рассказал РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

"Мошенники зачастую выдают себя за посредников и размещают объявление с услугой, обещая человеку сделать срочную визу, загранпаспорт за несколько дней. Аферисты завладевают не только деньгами, но и конфиденциальными данными, которые впоследствии используют в своих интересах", - сказал Машаров.

Он отметил, что никакой услуги аферисты при этом не оказывают. Машаров также призвал проверять контакты визовых центров и посольств на официальных сайтах.