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В ОП рассказали о схеме мошенничества с быстрым оформлением визы - РИА Новости, 06.07.2026
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04:49 06.07.2026
В ОП рассказали о схеме мошенничества с быстрым оформлением визы

Машаров: мошенники обманывают, предлагая быстро оформить визы

© РИА Новости / Сергей КиркачЗаграничный паспорт
Заграничный паспорт - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Сергей Киркач
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники обманывают россиян, предлагая услуги по срочному оформлению визы или загранпаспорта.
  • Аферисты завладевают деньгами и конфиденциальными данными людей, при этом не оказывая обещанных услуг.
  • Евгений Машаров призвал проверять контакты визовых центров и посольств на официальных сайтах и напомнил, что срочное оформление загранпаспорта возможно только в установленных законом случаях.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Мошенники обманывают россиян и получают их персональные данные, предлагая услуги по срочному оформлению визы или загранпаспорта, рассказал РИА Новости член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.
"Мошенники зачастую выдают себя за посредников и размещают объявление с услугой, обещая человеку сделать срочную визу, загранпаспорт за несколько дней. Аферисты завладевают не только деньгами, но и конфиденциальными данными, которые впоследствии используют в своих интересах", - сказал Машаров.
Он отметил, что никакой услуги аферисты при этом не оказывают. Машаров также призвал проверять контакты визовых центров и посольств на официальных сайтах.
"Срочное оформление загранпаспорта возможно только в установленных законом случаях, а не "по знакомству" через объявление", - заключил он​.
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