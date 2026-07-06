Несколько дронов ВСУ достигли северного промышленного узла Омска

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО отражают атаку беспилотников в Омской области.
- Несколько БПЛА достигли северного промышленного узла Омска.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Силы ПВО продолжают отражать атаку противника в Омской области, несколько беспилотников достигли северного промышленного узла Омска, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.
В понедельник в третий раз с начала года в Омской области был объявлен режим беспилотной опасности. В Омске звучали сирены, городской аэропорт ввел ограничение на прием и выпуск воздушных судов. Позднее губернатор Виталий Хоценко сообщил, что силами ПВО сбиты вражеские БПЛА, последствия атаки уточняются. Беспилотники над регионом сбиты впервые.
"Силы ПВО Минобороны России продолжают отражать атаку противника. Нескольким беспилотникам удалось достичь северного промышленного узла Омска. Оперативными службами предпринимаются необходимые меры по ликвидации последствий", — написал Хоценко в своем Telegram-канале.
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