Над Омской областью впервые сбили украинские беспилотники

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО сбили вражеские БПЛА над Омской областью.
- Последствия атаки уточняются.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Силами ПВО над Омской областью сбиты вражеские БПЛА, последствия атаки уточняются, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.
Это первое подобное сообщение, ранее о сбитых БПЛА над Омской областью никогда не сообщалось. В понедельник в третий раз с начала года в Омской области был объявлен режим беспилотной опасности. В Омске звучали сирены, городской аэропорт ввел ограничение на прием и выпуск воздушных судов.
"Силами ПВО Минобороны России над Омской областью сбиты вражеские БПЛА. Последствия атаки уточняются. Следите за информацией. Доверяйте только проверенным источникам. Прошу не подходить к обломкам, не вести фото- и видеосъемку", - написал Хоценко в своем Telegram-канале.
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