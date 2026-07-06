Над Омской областью впервые сбили украинские беспилотники

Это первое подобное сообщение, ранее о сбитых БПЛА над Омской областью никогда не сообщалось. В понедельник в третий раз с начала года в Омской области был объявлен режим беспилотной опасности. В Омске звучали сирены, городской аэропорт ввел ограничение на прием и выпуск воздушных судов.