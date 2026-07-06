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Над Омской областью впервые сбили украинские беспилотники - РИА Новости, 06.07.2026
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14:17 06.07.2026 (обновлено: 14:51 06.07.2026)

Над Омской областью впервые сбили украинские беспилотники

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны
Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие России на рабочих местах в машине боевого управления сил противовоздушной обороны. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО сбили вражеские БПЛА над Омской областью.
  • Последствия атаки уточняются.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Силами ПВО над Омской областью сбиты вражеские БПЛА, последствия атаки уточняются, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.
Это первое подобное сообщение, ранее о сбитых БПЛА над Омской областью никогда не сообщалось. В понедельник в третий раз с начала года в Омской области был объявлен режим беспилотной опасности. В Омске звучали сирены, городской аэропорт ввел ограничение на прием и выпуск воздушных судов.
"Силами ПВО Минобороны России над Омской областью сбиты вражеские БПЛА. Последствия атаки уточняются. Следите за информацией. Доверяйте только проверенным источникам. Прошу не подходить к обломкам, не вести фото- и видеосъемку", - написал Хоценко в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеОмская областьБезопасностьВиталий ХоценкоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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