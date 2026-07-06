Почти вся Херсонская область осталась без света

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены.
- Энергетики и аварийные службы работают на месте для восстановления электроснабжения.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены, энергетики и аварийные службы уже работают на месте, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены. Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома", - написал Сальдо в канале на платформе "Макс".
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