В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Нижнего Новгорода сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
- Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Нижний Новгород ("Чкалов"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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