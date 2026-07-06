В аэропорту Краснодара сняли ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Краснодара сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Краснодара, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Краснодара ("Пашковский"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
В аэропорту Сочи ввели ограничения
Вчера, 21:17