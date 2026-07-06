В аэропорту Омска сняли временные ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Омска («Центральный») сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Омска ("Центральный"), сообщила Росавиация.
«
"Аэропорт Омск ("Центральный"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
В аэропорту Тобольска сняли ограничения
Вчера, 17:57