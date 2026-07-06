В аэропорту Иваново сняли временные ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Иваново ("Южный") сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Иваново ("Южный"), сообщила Росавиация.
"Аэропорт Иваново ("Южный"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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