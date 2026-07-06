Более 70 дронов ВСУ пытались атаковать ночью Ярославский НПЗ

Краткий пересказ от РИА ИИ В ночь на понедельник была отражена атака на Ярославский нефтеперерабатывающий завод, в ходе которой было сбито более 70 беспилотников.

Губернатор Михаил Евраев подчеркнул, что жителям области предусмотрена компенсация за ущерб имуществу, и профильные службы работают с пострадавшими в индивидуальном порядке.

БЕЛГОРОД, 6 июл - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что в ночь на понедельник была отражена крупнейшая вражеская атака на Ярославский нефтеперерабатывающий завод, в ходе которой силами ПВО было сбито более 70 беспилотников.

Telegram-канале. "Сегодня мы отразили крупнейшую вражескую атаку на Ярославский нефтеперерабатывающий завод. Было сбито более 70 беспилотников. Благодарю всех, кто принимал участие в отражении атаки врага", - написал Евраев

Он напомнил, что для жителей области предусмотрена компенсация за ущерб имуществу.

Ранее Евраев сообщал, что в ночь на понедельник на подлете к Ярославлю отражена массовая атака украинских БПЛА. Два человека получили осколочные ранения, они оба госпитализированы.

В понедельник дроны также атаковали Омский НПЗ, сообщил глава региона Виталий Хоценко. Силы ПВО уничтожили большую часть беспилотников, погибших и пострадавших нет.

Всего в ночь на 6 июля дежурные средства российской ПВО уничтожили 519 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны. Помимо Ярославской области, БПЛА сбили в Белгородской, Псковской, Новгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Тверской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Самарской , Саратовской, Волгоградской, Ленинградской областях . Кроме того, дроны поразили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем. Основные усилия Киев в ходе попытки удара сосредоточил на объектах ТЭК и логистики в Ленинградской, Брянской, Белгородской, Ярославской, Калужской, Курской областях, а также в Крыму.