Более 70 дронов ВСУ пытались атаковать ночью Ярославский НПЗ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ночь на понедельник была отражена атака на Ярославский нефтеперерабатывающий завод, в ходе которой было сбито более 70 беспилотников.
- Губернатор Михаил Евраев подчеркнул, что жителям области предусмотрена компенсация за ущерб имуществу, и профильные службы работают с пострадавшими в индивидуальном порядке.
БЕЛГОРОД, 6 июл - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что в ночь на понедельник была отражена крупнейшая вражеская атака на Ярославский нефтеперерабатывающий завод, в ходе которой силами ПВО было сбито более 70 беспилотников.
"Сегодня мы отразили крупнейшую вражескую атаку на Ярославский нефтеперерабатывающий завод. Было сбито более 70 беспилотников. Благодарю всех, кто принимал участие в отражении атаки врага", - написал Евраев в Telegram-канале.
Он напомнил, что для жителей области предусмотрена компенсация за ущерб имуществу.
Ранее Евраев сообщал, что в ночь на понедельник на подлете к Ярославлю отражена массовая атака украинских БПЛА. Два человека получили осколочные ранения, они оба госпитализированы.
В понедельник дроны также атаковали Омский НПЗ, сообщил глава региона Виталий Хоценко. Силы ПВО уничтожили большую часть беспилотников, погибших и пострадавших нет.
Всего в ночь на 6 июля дежурные средства российской ПВО уничтожили 519 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны. Помимо Ярославской области, БПЛА сбили в Белгородской, Псковской, Новгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Тверской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ленинградской областях. Кроме того, дроны поразили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем. Основные усилия Киев в ходе попытки удара сосредоточил на объектах ТЭК и логистики в Ленинградской, Брянской, Белгородской, Ярославской, Калужской, Курской областях, а также в Крыму.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18