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Нетаньяху ошибочно назвал Кипр страной НАТО - РИА Новости, 06.07.2026
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18:06 06.07.2026
Нетаньяху ошибочно назвал Кипр страной НАТО

Нетаньяху в эфире Fox News ошибся и назвал Кипр страной НАТО

© AP Photo / Thanassis StavrakisФлаг Кипра
Флаг Кипра - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Флаг Кипра. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News ошибочно назвал Кипр страной НАТО.
  • Ведущий программы не прокомментировал и не исправил ошибку израильского премьера.
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 июл – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе интервью телеканалу Fox News ошибочно назвал Кипр страной НАТО.
«
"Послушайте, Турция — замечательная страна. Но ею правит человек, который открыто призывает к уничтожению Израиля. Он оккупирует половину Кипра — страны-члена НАТО", - заявил Нетаньяху в эфире телеканала.
Ведущий никак не прокомментировал и не исправил ошибку израильского премьера, продолжив интервью.
Отношения Израиля и Турции обострились в конце 2023 года из-за военной операции еврейского государства в секторе Газа. Страны отозвали послов и прекратили торговые отношения. Нынешнее руководство Турции последовательно критикует власти Израиля за политику в регионе.
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В миреИзраильТурцияКипрБиньямин НетаньяхуНАТОВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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