Нетаньяху ошибочно назвал Кипр страной НАТО

Ведущий никак не прокомментировал и не исправил ошибку израильского премьера, продолжив интервью.

Отношения Израиля и Турции обострились в конце 2023 года из-за военной операции еврейского государства в секторе Газа. Страны отозвали послов и прекратили торговые отношения. Нынешнее руководство Турции последовательно критикует власти Израиля за политику в регионе.