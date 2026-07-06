Нетаньяху ошибочно назвал Кипр страной НАТО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News ошибочно назвал Кипр страной НАТО.
- Ведущий программы не прокомментировал и не исправил ошибку израильского премьера.
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 июл – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе интервью телеканалу Fox News ошибочно назвал Кипр страной НАТО.
Ведущий никак не прокомментировал и не исправил ошибку израильского премьера, продолжив интервью.
Отношения Израиля и Турции обострились в конце 2023 года из-за военной операции еврейского государства в секторе Газа. Страны отозвали послов и прекратили торговые отношения. Нынешнее руководство Турции последовательно критикует власти Израиля за политику в регионе.
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10 декабря 2025, 21:00