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Неймар объявил об уходе из сборной Бразилии - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
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Неймар объявил об уходе из сборной Бразилии

Неймар завершил карьеру в сборной Бразилии

© Фото : Пресс-служба CBFНападающий сборной Бразилии Неймар
Нападающий сборной Бразилии Неймар - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : Пресс-служба CBF
Нападающий сборной Бразилии Неймар. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии по футболу Неймар завершил карьеру в национальной команде.
В воскресенье сборная Норвегии обыграла команду Бразилии в Нью-Йорке со счетом 2:1 в матче 1/8 финала чемпионата мира. Неймар появился на поле на 67-й минуте, заменив Габриэля Мартинелли. Этот матч стал для него 15-м на чемпионатах мира - по этому показателю он превзошел трехкратного чемпиона мира Пеле. После завершения игры Неймар, в концовке встречи реализовавший пенальти, не смог сдержать слез.
"Я старался, я старался. Теперь все кончено. Я начал здесь, я закончил здесь", - приводит слова Неймара Globo.
Неймару 34 года, с 80 голами в 130 матчах он является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии. Помимо "Сантоса", воспитанником которого он является, нападающий выступал за испанскую "Барселону", французский "Пари Сен-Жермен" и саудовский "Аль-Хиляль".
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