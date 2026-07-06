Неймар объявил об уходе из сборной Бразилии

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии по футболу Неймар завершил карьеру в национальной команде.

В воскресенье сборная Норвегии обыграла команду Бразилии в Нью-Йорке со счетом 2:1 в матче 1/8 финала чемпионата мира. Неймар появился на поле на 67-й минуте, заменив Габриэля Мартинелли. Этот матч стал для него 15-м на чемпионатах мира - по этому показателю он превзошел трехкратного чемпиона мира Пеле. После завершения игры Неймар, в концовке встречи реализовавший пенальти, не смог сдержать слез.

"Я старался, я старался. Теперь все кончено. Я начал здесь, я закончил здесь", - приводит слова Неймара Globo.