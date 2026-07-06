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СМИ: страны НАТО оказались позади по уровню техники из-за дронов с ИИ - РИА Новости, 06.07.2026
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23:50 06.07.2026
СМИ: страны НАТО оказались позади по уровню техники из-за дронов с ИИ

NZZ: страны НАТО оказались позади по уровню техники из-за развития БПЛА с ИИ

© Sgt. Kirstin MerrimarahajaraФлаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Sgt. Kirstin Merrimarahajara
Флаг НАТО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Стремительное развитие беспилотников с элементами искусственного интеллекта в ходе конфликта на Украине показало, что страны НАТО отстают в уровне военной техники.
  • Дроны, частично управляемые искусственным интеллектом, взяли на себя значительную часть боевых действий на Украине.
  • Высокотехнологичное оружие стран НАТО в ограниченной степени способно противостоять новым условиям ведения боевых действий.
ЖЕНЕВА, 6 июл - РИА Новости. Страны НАТО оказались далеко позади по уровню военной техники из-за стремительного развития беспилотников с элементами искусственного интеллекта, применяемых в ходе конфликта на Украине, сообщает газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что беспилотники в ходе украинского конфликта превратились в "машины-убийцы".
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"Дроны взяли на себя значительную часть боевых действий на Украине. На фронте почти не осталось танков, гаубиц и больших групп солдат. Для беспилотных летательных аппаратов, частично управляемых искусственным интеллектом, они являются слишком легкой мишенью", - говорится в публикации.
Авторы издания констатируют, что дорогостоящее высокотехнологичное оружие, которым располагают страны НАТО, способно лишь в ограниченной степени противостоять новым условиям ведения боевых действий.
"Страны НАТО … только начинают осваивать применение дронов в боевых действиях… Что, если НАТО вкладывает средства совсем не туда?" - резюмирует NZZ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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