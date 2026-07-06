СМИ: страны НАТО оказались позади по уровню техники из-за дронов с ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Стремительное развитие беспилотников с элементами искусственного интеллекта в ходе конфликта на Украине показало, что страны НАТО отстают в уровне военной техники.

Дроны, частично управляемые искусственным интеллектом, взяли на себя значительную часть боевых действий на Украине.

Высокотехнологичное оружие стран НАТО в ограниченной степени способно противостоять новым условиям ведения боевых действий.

ЖЕНЕВА, 6 июл - РИА Новости. Страны НАТО оказались далеко позади по уровню военной техники из-за стремительного развития беспилотников с элементами искусственного интеллекта, применяемых в ходе конфликта на Украине, сообщает газета Страны НАТО оказались далеко позади по уровню военной техники из-за стремительного развития беспилотников с элементами искусственного интеллекта, применяемых в ходе конфликта на Украине, сообщает газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что беспилотники в ходе украинского конфликта превратились в "машины-убийцы".

"Дроны взяли на себя значительную часть боевых действий на Украине. На фронте почти не осталось танков, гаубиц и больших групп солдат. Для беспилотных летательных аппаратов, частично управляемых искусственным интеллектом, они являются слишком легкой мишенью", - говорится в публикации.

Авторы издания констатируют, что дорогостоящее высокотехнологичное оружие, которым располагают страны НАТО, способно лишь в ограниченной степени противостоять новым условиям ведения боевых действий.

"Страны НАТО … только начинают осваивать применение дронов в боевых действиях… Что, если НАТО вкладывает средства совсем не туда?" - резюмирует NZZ.