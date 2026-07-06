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Рютте рассказал, почему члены НАТО не могут увеличить траты на оборону - РИА Новости, 06.07.2026
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21:40 06.07.2026
Рютте рассказал, почему члены НАТО не могут увеличить траты на оборону

Рютте: НАТО не может увеличить траты на оборону из-за ограничений промышленности

© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейские страны НАТО и Канада выделили дополнительно 250 миллиардов долларов на оборонные нужды.
  • Предприятия оборонного комплекса не успевают нарастить производственные мощности, чтобы реализовать выделенные средства.
БРЮССЕЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Европейские страны НАТО и Канада увеличили бюджеты на оборону, но потратить все средства не могут, поскольку предприятия оборонного комплекса не успевают нарастить производственные мощности, признал генсек организации Марк Рютте на пресс-конференции накануне саммита альянса в Анкаре.
По его словам, европейские члены НАТО и Канада уже выделили дополнительно 250 миллиардов долларов на оборонные нужды блока, однако реализовать средства будет не просто.
«
"Мы достигли максимума с точки зрения возможности использовать эти средства. Потому что есть предел того, на что мы можем потратить эти деньги в течение одного-двух лет… Оборонно-промышленная база... есть предел тому, что она может сделать для увеличения объемов производства за один-два года", - сказал он.
Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.
В конце июня постпред США при альянсе Мэтью Уитакер заявлял, что Вашингтон на саммите НАТО в Анкаре ждет от союзников отчета о росте оборонных расходов. Уитакер также добавил, что Европа должна взять на себя ответственность за защиту своего континента конвенциональными средствами.
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В миреКанадаАнкара (провинция)СШАМарк РюттеДональд ТрампНАТО
 
 
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