Рютте рассказал, почему члены НАТО не могут увеличить траты на оборону

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"Мы достигли максимума с точки зрения возможности использовать эти средства. Потому что есть предел того, на что мы можем потратить эти деньги в течение одного-двух лет… Оборонно-промышленная база... есть предел тому, что она может сделать для увеличения объемов производства за один-два года", - сказал он.