Крупнейшая кампания лжи и дезинформации последних лет, когда в Киеве и на Западе несколько месяцев доказывают, что Украина уже победила, привела к парадоксальному результату: в условиях, когда ситуация для Киева ухудшается с каждым днем, антироссийская пропаганда работает против режима Зеленского.

Сторонники и покровители Киева не могут быстро нарастить вложения в украинскую войну привычным путем. То есть призвать всех людей доброй воли спасти несчастную Украину , которая терпит, страдает, обливается кровью и без помощи союзников вот-вот падет. Ведь их же усилиями Украина в глазах западного обывателя сейчас стремительно побеждает. Зачем тогда объявлять чрезвычайную ситуацию и кратно увеличивать усилия по поддержке "невинной жертвы"?

Только за субботу 4 июля российские войска взяли пять населенных пунктов в ДНР и Харьковской области. Продвижение на запад идет по всем участкам линии фронта почти в две тысячи километров длиной. Важнее количества — качество. Освобождена Константиновка — стратегически важный транспортный и промышленный узел, который является ключом к Славянско-Краматорской агломерации и дает России позиции для взятия крупнейшей оборонительной линии ВСУ.

Киев на прошлой неделе подвергся мощнейшему военному удару за все годы боевых действий. Тогда же российские ракетчики уничтожили военные аэродромы и объекты критической инфраструктуры в Днепропетровской, Полтавской, Черниговской и других областях Украины. И в каждом случае проявила свою совершенно детскую беспомощность украинская ПВО, которая просто феноменально дырявая, криворукая и то и дело норовит отбомбиться по Польше или Румынии.

Это все факты, которые самая упрямая вещь в мире. Но Зеленский и его спонсоры не могут использовать эти факты привычным образом. То есть как отмычку, чтобы запустить лапу в западные бюджеты и достать оттуда еще больше грошей на Украину. Они даже по поводу неизбежных побочных жертв среди гражданского населения не могут себе позволить лить крокодиловы слезы. Потому что нарисовали себе картину мира, в которой плохо и больно может быть только России. Обязаны соответствовать.

Любо-дорого смотреть, как профессиональные побирушки, зарабатывающие завываниями о сборе средств на помощь погибающей Украине, сегодня наступают на горло собственной песне и вместо кадров из киевского метро с унылым злорадством мусолят тему очередей за бензином в России. Зеленский не голосит с протянутой рукой. Европейские политики не возводят очи к небу и не взывают к солидарности со страдающим украинским народом.

Украинские и западные мейнстримные СМИ держат строгую самоцензуру. Прилеты по украинским регионам не комментируют. Они же рассказали всем, что Украина добилась перелома в "войне дронов". Поэтому прилеты могут быть только по регионам России. Отказ Путина на очередное прошение Зеленского не освещают: если Путин проигрывает и отступает под ударами украинских дронов, почему это Зеленский с ним торгуется, а не наоборот? Зачем Киеву ограничение географии боевых действий, если Украина скоро выйдет на границы 1991 года?

Масштабная мистификация нужна для нескольких целей. Из них самая насущная и неотложная — заново втянуть в конфликт США, убедив президента Дональда Трампа, что перспектива стратегического поражения России снова стала реальной и американцы получат нехилый кусок от дележки добычи, если снова по полной вложатся в украинский проект. Дедлайн — саммит НАТО 7-8 июля. До этого времени голосить и страдать на публику украинцам категорически запрещается.

У режима Зеленского и его фан-базы идет эпическая битва не с русскими, а с реальностью. И реальность, как это за ней водится, побеждает. В западные СМИ проникают ночные кадры из горящего Киева. Украинское руководство врет и путается в показаниях по поводу Константиновки. У Белого дома хватает возможностей получить альтернативную информацию о происходящем на Украине. Вспомнить хотя бы недавний полуторачасовой разговор Трампа и Путина.