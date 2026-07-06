Нет оснований ожидать, что НАТО изменит антироссийский курс, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что Москва не видит оснований ожидать изменения антироссийского курса НАТО.
- По словам дипломата, курс НАТО на российском направлении закреплен в Стратегической концепции НАТО 2022 года, где Россия объявлена «наиболее значительной и прямой угрозой безопасности союзников, миру и стабильности в Евроатлантическом регионе».
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Москва не видит оснований ожидать, что НАТО изменит антироссийский курс, заявил РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.
"Тем не менее, нынешний курс блока на российском направлении вполне ясен и в отсутствие отдельного доктринального документа на этот счет", - сказал он.
По словам дипломата, он закреплен, в частности, в Стратегической концепции НАТО 2022 года - наша страна объявлена "наиболее значительной и прямой угрозой безопасности союзников, миру и стабильности в Евроатлантическом регионе".
"Каких-либо оснований ожидать изменений в натовском подходе в скором будущем мы не видим", - сказал Масленников.