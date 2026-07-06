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Нет оснований ожидать, что НАТО изменит антироссийский курс, заявили в МИД - РИА Новости, 06.07.2026
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00:19 06.07.2026
Нет оснований ожидать, что НАТО изменит антироссийский курс, заявили в МИД

Масленников: Россия не видит оснований ожидать изменения курса НАТО

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что Москва не видит оснований ожидать изменения антироссийского курса НАТО.
  • По словам дипломата, курс НАТО на российском направлении закреплен в Стратегической концепции НАТО 2022 года, где Россия объявлена «наиболее значительной и прямой угрозой безопасности союзников, миру и стабильности в Евроатлантическом регионе».
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Москва не видит оснований ожидать, что НАТО изменит антироссийский курс, заявил РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.
"Тем не менее, нынешний курс блока на российском направлении вполне ясен и в отсутствие отдельного доктринального документа на этот счет", - сказал он.
По словам дипломата, он закреплен, в частности, в Стратегической концепции НАТО 2022 года - наша страна объявлена "наиболее значительной и прямой угрозой безопасности союзников, миру и стабильности в Евроатлантическом регионе".
"Каких-либо оснований ожидать изменений в натовском подходе в скором будущем мы не видим", - сказал Масленников.
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